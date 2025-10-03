Gouvernement de Sébastien Lecornu : vers une équipe resserrée ?

Attendu d’ici à ce week-end, le gouvernement de Sébastien Lecornu pourrait être resserré autour de 25 ministres. Le nouveau Premier ministre devrait également s’entourer de personnalités déjà présentes au sein de l’exécutif de François Bayrou.

La France pourrait bientôt avoir, de nouveau, un gouvernement. Le Premier ministre Sébastien Lecornu prépare pour cette semaine un exécutif resserré. Si le calendrier n'est pas définitivement arrêté, tout converge plutôt vers une présentation du gouvernement «samedi matin», idéalement, ou en tout cas dimanche soir au plus tard, selon plusieurs sources parlementaires.

Le chef de l'Etat et Sébastien Lecornu envisagent de nommer entre 20 et 25 ministres maximum en tout, et en une seule salve, contre 35 pour l'équipe de François Bayrou.

Une promesse d'exécutif «resserré» maintes fois énoncée, rarement tenue. Mais cette fois «ils ont l'air d'y tenir», y compris pour afficher une certaine sobriété en temps de disette budgétaire, rapporte une ministre sortante.

Des ministres qui pourraient rester

Dans le quatuor de ministres d'État sortants, le patron de LR Bruno Retailleau (Intérieur) et le macroniste de droite Gérald Darmanin (Justice) semblent assurés d'être reconduits, tandis qu'Elisabeth Borne (Éducation) et Manuel Valls (Outre-mer), un temps jugés en sursis, devraient finalement sauver leur place.

Le MoDem Jean-Noël Barrot devrait aussi rester aux Affaires étrangères, poste régalien sous la houlette presque directe d'Emmanuel Macron.

Les principales nouveautés sont attendues à Bercy et aux Armées. L'actuel ministre de l'Économie Eric Lombard est jugé trop associé au sévère plan d'économies de François Bayrou. Roland Lescure, ex-ministre de l'Industrie, a renoncé à briguer à nouveau une vice-présidence de l'Assemblée nationale, alimentant les spéculations sur son entrée au gouvernement.

Ministre démissionnaire des Armées, Sébastien Lecornu devra se choisir un successeur, pour lequel plusieurs noms circulent, dont celui de la ministre démissionnaire du Travail et de la Santé Catherine Vautrin.