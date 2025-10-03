Toute l’actu en direct 24h/24
«J'ai décidé de renoncer à l'article 49.3» pour gouverner, annonce Sébastien Lecornu

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lors d'une allocution ce vendredi matin, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé qu'il «renonçait» à l'article 49.3 de la Constitution pour gouverner. Il a également indiqué que le nouveau gouvernement sera nommé «dans les prochains jours». 

Il a pris la parole, après trois semaines de silence. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé, ce vendredi lors d'une allocution télévisée, qu'il «renonçait» à utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour gouverner, et notamment faire adopter le budget sans vote.

«Dès lors que le gouvernement ne peut plus être en situation d'interrompre les débats, il n'y a donc plus aucun prétexte pour que ces débats (parlementaires) ne démarrent pas la semaine prochaine», a déclaré le Premier ministre depuis Matignon à l'adresse des oppositions qu'il va recevoir dans la matinée.

Le Premier ministre a également appelé «chacun à faire un geste pour faire avancer le pays». 

PolitiqueSébastien LecornuGouvernement49.3

