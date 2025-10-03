«Mojito le piqueur fou» : l’influenceur condamné à six mois de prison ferme et 1.500 euros d'amende

L'influenceur «Amine Mojito», qui s'était fait filmer en juin en train de piquer avec une seringue vide des passants dans la rue a été condamné ce vendredi à douze mois d'emprisonnement dont six ferme par le tribunal correctionnel de Paris.

Douze mois de prison, dont six ferme, 1.500 euros d'amende et une interdiction de détenir ou porter une arme pendant trois ans. C'est la sanction prononcée par le tribunal de Paris ce vendredi à l'encontre d'Ilan M., 27 ans, plus connu sous le nom de «Mojito» sur les réseaux sociaux, pour s'être fait filmer en train de piquer avec une seringue vide des passants dans les rues de la capitale.

Une piqûre de rappel pour l'influenceur, qui avait déjà connu plusieurs démêlés avec la justice, notamment pour des violences en état d’ivresse et une agression sexuelle. Contrairement à la réquisition du procureur, la partie ferme de la peine d'emprisonnement a été prononcée avec mandat de dépôt, c'est-à-dire incarcération immédiate ; celle avec sursis assortie d'une période probatoire de deux ans.

Plusieurs vidéos diffusées sur TikTok le montraient, masqué, s'approchant de passants dans la rue ou des jardins publics, les piquant par surprise avec un seringue, puis faisant mine de les poursuivre. Titrées «Le piqueur fou», elles ont été tournées en juin à Paris. Lors de son procès, le 5 septembre, l'influenceur s'était défendu en invoquant des «blagues» et en expliquant dévoiler le «prank» à ses victimes juste après les faits.

un climat délétère

Le procureur, qui avait réclamé quinze mois dont dix ferme sous forme de détention à domicile avec bracelet électronique, avait pour sa part rappelé le «climat» de multiplication de plaintes pour des piqûres anonymes à l'époque des faits, notamment lors de la Fête de la musique : 145 recensées ce soir-là, même si leur matérialité n'a pu être établie pour la plupart.

Malgré les millions de vues de ses canulars, l'influenceur avait en outre juré ne pas avoir touché un centime de la plate-forme chinoise.