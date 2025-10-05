Jupes pour hommes, collection inclusive... Eurostar divise avec des tenues non genrées pour son personnel à bord de ses trains

La société de trains Eurostar a profité de l'arrivée de l'automne pour dévoiler les nouveaux uniformes des 2.600 membres de son personnel. Ces tenues, non genrées, ont provoqué de vives réactions.

Doc Martens aux pieds et jupes disponibles pour les hommes ... C'est un choix osé, mais assumé par Eurostar. Après avoir révélé les nouvelles tenues qui seront portées par les 2.600 membres du personnel de la société de transport franco-britannique, cette dernière a été la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

From today, 2,600 @Eurostar colleagues will wear a new uniform: #inclusive, #versatile and co-created with our teams. Unveiled at Paris Gare du Nord, the 54-piece collection reflects who we are today — one #Eurostar, united in diversity. ✨ pic.twitter.com/r10rnzeXDE — Eurostar Newsroom (@NewsEurostar) October 1, 2025

Pour certains internautes, le fait d'autoriser le port de la jupe aux hommes est «une idée stupide», marquée par «l'idéologie inclusive prônée par la gauche woke et déconstructrice».

Honte au groupe @Eurostar



L'idéologie inclusive prônée par la gauche woke et déconstructrice n'a pas sa place chez une compagnie ferroviaire. — 🇫🇷 CivilisationFRA 🎗🇮🇱 (@FRACivilisation) October 3, 2025

Une tenue adaptée à toutes et tous

Du côté d'Eurostar, ces nouveaux uniformes non genrés, signés par la créatrice française Emmanuelle Plescoff, ont pour but d'être inclusifs et polyvalents. «La collection convient à tous les genres, à toutes les morphologies et à tous les styles personnels», a expliqué la CEO Gwendoline Cazenave.

Cette dernière a précisé que «les employés ont la liberté d’exprimer leur personnalité, tout en affichant ensemble un look professionnel cohérent».

En ce qui concerne le port des chaussures de la marque Dr. Martens vertes, la compagnie de transport a indiqué avoir misé sur un «symbole de l'expression de soi britannique».