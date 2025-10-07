Nantes : un fidèle agressé au couteau et à coups de batte de baseball par trois autres fidèles devant une mosquée

A Nantes, ce lundi 6 octobre, un homme a été agressé à coups de machette et de batte de baseball alors qu'il sortait d'une mosquée. Il a été pris à partie par trois fidèles.

Une scène d'une violence inouïe. Alors qu'il quittait une mosquée, un homme de 52 ans a été attaqué par trois individus, à Nantes, ce lundi. En cause, une affaire de places occupées dans la mosquée, selon les informations du Parquet de la ville.

Selon des informations confirmées par la police, trois personnes ont participé à cet assaut, qui a eu lieu aux alentours de 21h10, à 600 mètres de la mosquée du quartier Bellevue de la ville située en Loire-Atlantique. Selon le parquet, deux d'entre eux étaient munis de couteaux et d'une hache alors que le troisième était armé d'une batte de baseball.

Une bagarre entre fidèles de la même mosquée

La victime, touchée à l'arrière de la tête et sur le bras par les coups assénés par l'homme à la batte de baseball, a été pris en charge par les secours et a été transporté à l'hôpital sans que son pronostic vital ne soit engagé, explique la source policière.

Selon le parquet de Nantes, plusieurs témoins ayant assisté à la scène vont être entendus. La victime a déjà expliqué que le conflit derrière cette altercation concernait les places occupées dans la mosquée, lors des prières par chacun des protagonistes, tous étant des fidèles de ce lieu de culte.

La police indique qu'à 23 heures, ce lundi, l'un des auteurs des faits se présentait au commissariat pour déposer plainte pour violence. Il a été placé en garde à vue. Ses deux comparses sont en fuite et activement recherchés. La DCOS (division de la criminalité organisée et spécialisée) a été saisie.