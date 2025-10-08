Plus d'informations à suivre...
«Dans la démocratie dite représentative, quand on donne un mandat, si on commence, dès qu’il y a un peu de tempête, “il faut s’en aller”, alors ça pèsera sur les prochains présidents, puis sur les maires. Je suis toujours ministre des Armées, et je peux vous assurer que ce n’est pas le moment de changer de président». «Il ne faut pas sous-estimer la tension à l’international qu’(Emmanuel Macron) doit gérer. Nous ne sommes plus suffisamment puissants pour que la France soit auto-portée. Le degré d’énergie et de prise de risque qu’un président peut prendre est (essentiel)», a déclaré Sébastien Lecornu au Journal de 20h de France 2.
Un projet de budget sera déposé lundi, dans lequel «il y aura beaucoup à débattre», promet Sébastien Lecornu, a promis Sébastien Lecornu au Journal de 20h de France 2.
«Il faudra trouver un chemin pour que le débat ait lieu sur la réforme des retraites», a déclaré Sébastien Lecornu au Journal de 20h de France 2, avant d'ajouter qu' «une suspension de la réforme des retraites coûterait au moins 3 milliards d'euros en 2027».
Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a déclaré mercredi soir que la future équipe gouvernementale, "quelle qu'elle soit", devrait être "complètement déconnectée des ambitions présidentielles pour 2027". "La situation est déjà suffisamment difficile. Il faut qu'on ait au fond une équipe qui décide de se retrousser les manches et de régler les problèmes du pays jusqu'à l'élection présidentielle" de 2027, a-t-il ajouté au journal de 20H sur France 2.
«La situation permet au président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures», a confié Sébastien Lecornu au Journal de 20h de France 2.
«Il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse la dissolution. Je sens qu'un chemin est encore possible», a déclaré Sébastien Lecornu au Journal de 20h de France 2.
«Je ne cours pas après le job, dans la mesure où j'ai démissionné. Ce soir, je considère que ma mission est terminée», a déclaré Sébastien Lecornu au Journal de 20h de France 2.
Sébastien Lecornu est arrivé mercredi peu après 18H00 à l'Elysée pour rendre compte au président Emmanuel Macron des "ultimes négociations" menées pour identifier des possibles compromis gouvernementaux, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le Premier ministre démissionnaire devait ensuite se rendre au 20H de France 2 pour partager ses conclusions avec les Français, tandis que le chef de l'Etat n'a pas prévu de s'exprimer mercredi.
Alors que Sébastien Lecornu a déclaré voir s’éloigner «les perspectives d’une dissolution» de l’Assemblée nationale ce mercredi, cette hypothèse reste cependant crédible. Si Emmanuel Macron venait à prendre cette décision prochainement, le scrutin devrait être organisé dans un délai précis.
Nouvelle réunion à gauche à 16h. Autour de la table : les Ecologistes, Génération-s, L'Après, Debout!, LFI. Le député PCF Stéphane Peu sera présent. Le PS a de nouveau décliné
Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu souhaite que "cessent les rumeurs et les fausses informations" sur son éventuelle reconduction, qui fait l'objet de spéculations dans la presse, a fait savoir mercredi après-midi son entourage.
"Le Premier ministre démissionnaire a accepté la mission des 48 heures à la demande du président de la République avec un objectif clair : trouver des solutions pour adopter un budget à la fin de l’année. Il faut cesser les rumeurs et les fausses informations qui ne permettent pas de sortir de la crise", a affirmé son entourage dans un message écrit à la presse, en rappelant que Sébastien Lecornu s'exprimera au 20H de France 2.
La "seule expression de l'exécutif" attendue mercredi soir sera celle du Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, au terme de sa mission de la dernière chance pour chercher un compromis gouvernemental, a-t-on affirmé à l'AFP dans l'entourage d'Emmanuel Macron.
Le chef de l'Etat n'entend donc pas prendre la parole ni publier de communiqué dès mercredi pour tirer les conclusions de ces consultations voire nommer un Premier ministre. Sébastien Lecornu doit lui rendre compte au président de sa mission et s'exprimer au JT de 20H de France 2.
En marge d’une visite au sommet de l’élevage à Cournon-d’Auvergne (Puy-de-Dôme), la cheffe de fille du Rassemblement national a déclaré être «heureuse de cette suspension si elle intervient» mais «que la plaisanterie a assez duré».
«Je censure tout», a-t-elle ajouté, avant d’indiquer que Sébastien Lecornu était «bien optimiste» quant à la perspective qu’une dissolution s’éloigne.
«Plus que jamais, et malgré ses discours d'opposition de façade, l'extrême droite est l'alliée objectif d'Emmanuel Macron et travaille à la constitution d'un bloc macro-lepéniste», a affirmé la France insoumise, dans un communiqué publié ce mercredi 8 octobre, à la suite du rejet de la motion de destitution du président de la République par le bureau de l’Assemblée nationale.
«70% des français sont favorables au départ d'Emmanuel Macron. Les voix se multiplient, y compris au sein du "socle commun", pour réclamer sa démission», a également souligné le parti.
Après examen, le bureau de l’Assemblée nationale a jugé ce mercredi la motion de destitution d’Emmanuel Macron, signée par La France insoumise et d’autres parlementaires de gauche, irrecevable.
Lors de sa prise de parole, le Premier ministre démissionnaire a confirmé que ceux qui ont été nommés ministres que pendant «quelques heures» n'auront pas droit aux indemnités.
Sébastien Lecornu a souligné mercredi dans une déclaration depuis Matignon la "volonté" des forces politiques du centre, de la droite et de Place publique, d'avoir un budget "avant le 31 décembre", "une convergence évidemment qui éloigne les perspectives de dissolution".
Le Premier ministre démissionnaire a aussi affirmé que "la cible de déficit public doit être tenue en dessous de 5% du déficit" dans le prochain budget, soit "entre 4,7 et 5 % de manière définitive".
Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire a annoncé une prise de parole ce mercredi, à 9h30, depuis Matignon.
Ce mercredi, Yaël Braun-Pivet a indiqué qu’Emmanuel Macron n’avait pas évoqué la dissolution lors de leur rendez-vous qui s’est déroulé ce mardi.
Mardi, Sébastien Lecornu a indiqué qu’il recevrait les membres du parti socialiste, communiste et les Écologistes dans le cadre de sa dernière journée de négociations avant de «rendre compte de (s)es conclusions» à Emmanuel Macron.