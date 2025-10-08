Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu souhaite que "cessent les rumeurs et les fausses informations" sur son éventuelle reconduction, qui fait l'objet de spéculations dans la presse, a fait savoir mercredi après-midi son entourage.

"Le Premier ministre démissionnaire a accepté la mission des 48 heures à la demande du président de la République avec un objectif clair : trouver des solutions pour adopter un budget à la fin de l’année. Il faut cesser les rumeurs et les fausses informations qui ne permettent pas de sortir de la crise", a affirmé son entourage dans un message écrit à la presse, en rappelant que Sébastien Lecornu s'exprimera au 20H de France 2.