Lille : huit personnes dont une avocate mises en examen pour trafic de stupéfiants

A Lille, huit personnes ont été arrêtées dans une affaire de trafic de stupéfiants. Parmi elles, une avocate du barreau de Rouen est mise en cause.

Huit personnes, dont une avocate du barreau de Rouen, ont été mises en examen et placées en détention provisoire dans le cadre d'une enquête sur un réseau de trafic de cannabis entre l'Espagne et le nord de la France, a annoncé samedi le parquet de Lille.

Selon le procureur de la République Samuel Finielz, ce trafic international «était mené de manière intensive, de multiples go-fast étant objectivés depuis le début de l'année 2025, selon un rythme hebdomadaire».

L'avocate est soupçonnée d'avoir participé à ce trafic et d'avoir informé «les personnes visées dans la présente information judiciaire» de l'existence d'investigations en cours.

Entre 100 et 400 kg de cannabis saisis

Ces investigations, qui ont mis à jour «un réseau organisé» important «par voie routière, du cannabis depuis l'Espagne à destination du nord de la France et des agglomérations de Rouen et du Havre», ont duré plus de six mois.

L'enquête préliminaire a été ouverte le 17 mars sous l'autorité de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Lille, après le dessaisissement du parquet du Havre. Une information judiciaire a ensuite été confiée le 21 mars à un juge d'instruction de la Jirs de Lille.

L'interception de plusieurs convois, «composés de véhicules de grosse cylindrée faussement immatriculés et parfois dotés de caches aménagées», a conduit à des saisines de cannabis «comprises entre 100 et plus de 400 kg».

Une opération de police menée les 5 et 6 octobre, notamment par la police judiciaire du Havre, a conduit à l'interpellation de huit personnes, a précisé le procureur.

À l'issue de leur garde à vue, sept personnes ont été mises en examen pour «importation non autorisée de stupéfiants» en bande organisée, «acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants» et «participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime». Deux d'entre elles le sont également pour «blanchiment».

L'avocate a été mise en examen pour «participation à une association de malfaiteurs», «complicité d'importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée», complicité de transport et détention de stupéfiants, «révélation d'informations sur une enquête ou une instruction» en lien avec la criminalité organisée à une personne susceptible d'y être impliquée et «blanchiment».

Toutes les personnes mises en examen ont été placées en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet.