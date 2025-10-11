Reconduction de Sébastien Lecornu : les trois Premiers ministres qui ont démissionné… avant d’être maintenus à Matignon

Dans la soirée, Emmanuel Macron a annoncé le retour de Sébastien Lecornu à Matignon. L’ancien ministre des Armées entre ainsi dans le cercle très fermé des Premiers ministres démissionnaires puis reconduits à leur poste.

Cinq jours d’absence. Après avoir remis sa démission au président de la République, ce lundi, Sébastien Lecornu a été reconduit par Emmanuel Macron ce vendredi 10 octobre.

Il n’est pas le premier à être rappelé par son président : il est en fait le troisième Premier ministre reconduit après avoir démissionné, hors élections législatives, depuis le début de la Ve République, instaurée le 4 octobre 1958.

Georges Pompidou

Avant d’être élu président de la République en 1969, Georges Pompidou a été le Premier ministre de Charles de Gaulle. Il a ainsi formé quatre gouvernements sous la présidence du général. Il est entré pour la première fois à Matignon en avril 1962 et reste, à ce jour, le Premier ministre ayant occupé le poste le plus longtemps sous la Ve République, soit plus de six ans.

Cependant, son passage à Matignon n’a pas toujours été serein. Le 5 octobre 1962, l’Assemblée nationale a voté une motion de censure contre son gouvernement. Le président de Gaulle avait engagé la responsabilité de ce dernier pour proposer un référendum, en vertu de l’article 11 de la Constitution, visant à faire élire le président de la République au suffrage universel direct, et non plus par un collège électoral comme sous les IIIe et IVe Républiques.

L’ensemble de l’Assemblée nationale, à l’exception du mouvement gaulliste, s’était liguée contre ce projet. La motion de censure a ainsi été adoptée. Georges Pompidou avait alors remis sa démission que le président de Gaulle avait d’abord refusée avant de dissoudre l’Assemblée nationale le 9 octobre 1962. Après les élections législatives, Charles de Gaulle a accepté sa démission le 28 novembre 1962, comme le veut la tradition, avant de le reconduire pour former un nouveau gouvernement.

Pierre Mauroy

Maire de Lille puis député du Nord, Pierre Mauroy était le numéro 2 du parti socialiste après François Mitterrand. Grand soutien du président élu en 1981, il a naturellement été appelé à Matignon. Après un premier gouvernement formé entre l’élection présidentielle et les élections législatives, remportées avec brio par le parti socialiste, Pierre Mauroy a été reconduit à la tête d’un gouvernement largement ancré à gauche.

Cependant, la France s'est heurtée à un grave problème budgétaire. En 1983, le gouvernement Mauroy a opté pour une politique économique beaucoup plus libérale. La situation internationale de la France était alors difficile et son déficit budgétaire important. Après des divisions au sein du gouvernement, François Mitterrand a décidé d’écouter son Premier ministre, soutenu par Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’Industrie, et Laurent Fabius, ministre du Budget.

Pourtant, Pierre Mauroy avait présenté sa démission le 23 mars 1983. François Mitterrand l’avait refusée, et cette reconduction avait permis une transition entre une politique économique de relance et une politique de rigueur.