Nouveau gouvernement : les réactions de la classe politique face à la liste des ministres

L'équipe gouvernementale autour de Sébastien Lecornu a été révélée ce dimanche 12 octobre. Parmi les principaux noms, Laurent Nuñez succède à Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur.

Après la reconduction de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre, son gouvernement a été dévoilé ce dimanche 12 octobre. De nombreux ministres ont été reconduits, comme Gérald Darmanin à la Justice, tandis que d'autres font leur entrée, notamment Laurent Nunez au ministère de l'Intérieur en remplacement de Bruno Retailleau.

Comme nous l’affirmons depuis plusieurs jours, le gouvernement sera censuré par le Rassemblement national et nos alliés de l’UDR.



Nous déposerons dès demain une motion de censure contre celui-ci.

Le président de la République doit annoncer au plus vite la dissolution de… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 12, 2025

Marine Le Pen a demandé à Emmanuel Macron «d'annoncer au plus vite la dissolution de l'Assemblée nationale», car le Rassemblement national «déposera dès demain une motion de censure» contre le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu. Une volonté partagée par LFI, puisque son coordinateur national Manuel Bompard, a assuré que «les Insoumis n’ont qu’une parole : nous déposons donc immédiatement une motion de censure pour en finir avec la macronie.

Au moment où la France connaît des difficultés politiques très importantes, j’ai accepté, avec gravité, la proposition de continuer mon travail au ministère de la Justice.



Notre devoir est d’assurer l’ordre républicain, l’autorité de l’État et la concorde nationale.



Un seul… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 12, 2025

Gérald Darmanin, confirmé en tant que garde des Sceaux, a immédiatement réagi sur X. Il a assuré qu'«au moment où la France connaît des difficultés politiques très importantes, j’ai accepté, avec gravité, la proposition de continuer mon travail au ministère de la Justice».

«La censure arrive», prévient Mathilde Panot

Gouvernement Lecornu 2 : la Macronie de plus en plus isolée et rabougrie.



Un conseil aux nouveaux arrivants : ne déballez pas trop vite vos cartons.



La censure arrive.



Et le départ de Macron suivra ! — Mathilde Panot (@MathildePanot) October 12, 2025

Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, a assuré que «la censure arrive» et prophétisé le «départ de Macron suivra». Un avis partagé par l'eurodéputée LFI Manon Aubry : «Darmanin, Dati, Wautrin : Lecornu s’entête a recycler toujours les derniers macronistes. Et pour les nouveaux, pas la peine de retenir leur nom, le gouvernement ne tiendra pas la semaine. Quand une saga est mauvaise, on s'arrête au 1er épisode en général. Lecornu censure ! Macron démission !»

Pas de commentaire avant 9h45 demain, le temps de voir si le gouvernement survit à sa propre nomination. — François Ruffin (@Francois_Ruffin) October 12, 2025

François Ruffin s'est montré ironique en faisant allusion à la durée éclair du précédent gouvernement de Sébastien Lecornu, démissionnaire après une nuit d'existence.

Monique Barbut jugeant le nucléaire “non durable à long terme” au travers des déclarations de WWF quand elle le présidait, deviendrait ministre de la Transition écologique.



La souveraineté énergétique de la France a encore beaucoup de soucis à se faire avec autant d'idéologie et… https://t.co/egw4C4cq7f — Maxime Amblard (@MaximeAmblard5) October 12, 2025

Du côté du Parti socialiste, son Premier secrétaire Olivier Faure s'est fendu d'un laconique «no comment» pour commenter ces nominations.

La nomination de l'ex-présidente de l'ONG WWF et envoyée spéciale d'Emmanuel Macron pour la biodiversité, Monique Barbut, a fait vivement réagir le député RN Maxime Amblard : «La souveraineté énergétique de la France a encore beaucoup de soucis à se faire avec autant d'idéologie et d'anti-science à la tête du pays».

François Kalfon, député européen du PS, sur le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu : «Pour nous, au vu de la période, le plus important est de faire passer un budget», dans #HDPros2WEpic.twitter.com/Dm2Rp1hglg — CNEWS (@CNEWS) October 12, 2025

Nicolas Dupont-Aignan s'est montré exaspéré sur X par la composition du gouvernement : «La Macronie a inventé le GOUVERNEMENT LOW-COST. Un assemblage baroque de LR, qui, malgré les consignes de leur parti, s’accrochent pathétiquement à leur fonction ministérielle, de hauts fonctionnaires qui gouvernaient déjà dans le dos des ministres, et enfin de macronistes indécrottables».

François Kalfon, député européen du PS, ne s'est guère épanché sur le gouvernement, préférant mettre l'accent sur la question du budget : «Pour nous, au vu de la période, le plus important est de faire passer un budget».