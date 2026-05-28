Canicule : Sébastien Lecornu préside ce jeudi une réunion interministérielle pour préparer l'été

Alors que la France est actuellement touchée par la canicule, Sébastien Lecornu présidera ce jeudi une réunion interministérielle pour préparer l'été, alors que l'épisode en cours est «le premier d'une série», selon le gouvernement.

Une préparation nécessaire avant un été qui s'annonce chaud. En cette fin de mois de mai, la France fait face à un épisode caniculaire touchant une importante partie de l'Hexagone. Des températures dépassant allègrement les 30 °C auxquelles il va falloir s'habituer car elles devraient devenir la norme tout au long de l'été. Ainsi, afin d'être prêt, le gouvernement va se retrouver ce jeudi à 16h15 autour de Sébastien Lecornu pour une réunion interministérielle.

Alors que Météo-France a fait savoir qu'un nouveau record de chaleur pour un mois de mai avait été battu à l'échelle de la France ce mardi, cette réunion abordera de nombreuses questions : l'accueil du public mais aussi l'état des nappes phréatiques, ou encore les risques de feux de forêts.

Une dizaine de ministres seront présents dont Marie-Pierre Vedrenne qui représentera Laurent Nunez (Intérieur) et Stéphanie Rist (Santé), a précisé Matignon mercredi.

un plan jusqu'à Septembre

La canicule de cette semaine «a été gérée tout le week-end» entre le Premier ministre et ses équipes, et «toutes les mesures ont été prises», a expliqué Matignon.

La réunion de jeudi vise elle à «travailler à un plan d’endurance jusqu'en septembre, pour anticiper des événements comme par exemple des feux de forêts», car «les épisodes caniculaires démarrent de plus en plus tôt, il faut donc être prêts et prêts à durer», a ajouté Matignon.

«Malheureusement, on sait que, certainement, ce n'est que le premier d'une série de ce type d'événements que nous aurons à vivre cet été», a dit la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut ce mardi.

Une gestion qui n'a pas convaincu dans la sphère politique. Marine Tondellier a notamment été très critique : «Ils nous font le coup à chaque vague de chaleur», a-t-elle déploré mais «il y a une urgence à mettre en place des points de fraîcheur partout». Au rythme actuel de rénovation thermique des écoles, «elles seront prêtes pour les canicules dans trois siècles», a-t-elle critiqué.

Le montant du Fonds vert qui servait à adapter la France au changement climatique a été fortement diminué depuis deux ans et «après on s'étonne que, quand on arrive en pleine vague de chaleur, la France ne soit pas préparée», a relevé la candidate à la présidentielle.