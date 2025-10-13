«Calmer les choses» : le prix Nobel d'Économie, Philippe Aghion, propose de «stopper» la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle

Tout juste honoré du prix Nobel d'Économie, le Français Philippe Aghion a déclaré ce lundi 13 octobre qu'il était en faveur de l'arrêt de la réforme des retraites, jusqu'à la prochaine élection présidentielle.

L'économiste et professeur au Collège de France, à l'INSEAD, à la London School of Economics et à la Paris School of Economics a expliqué : «Je pense qu'il faut arrêter l'horloge maintenant jusqu'aux élections présidentielles. C'est-à-dire qu'on est à 62 ans et 9 mois, on stoppe à 62 ans et 9 mois jusqu'aux élections présidentielles». Il a ajouté : «C'est la façon de calmer les choses et ça ne coûte pas très cher de stopper».

«ne pas toucher à ceux qui cherchent à innover»

Pour autant, il ne veut pas que la réforme soit effacée des tablettes. Philippe Aghion a même affirmé avoir «toujours été pour un 63 ans plus revoyure». Il plaide simplement pour que cette mesure soit «reprise en 2027».

Une déclaration qui précède de quelques heures le conseil des ministres de Sébastien Lecornu, qui doit permettre de dégager un budget 2026 et au cours duquel un débat sur la suspension de la réforme des retraites devrait créer des différends.

Sur France 2, l'économiste a également critiqué la taxe Zucman : «Je pense qu'il faut qu'il y ait un effort des hauts patrimoines, mais je ne veux pas toucher l'outil productif et je ne veux pas toucher ceux qui cherchent à innover». Un avis qui ne l'a pas empêché de déplorer «l'abus des holdings familiales», sur lesquelles il a invité à «taper».