«Depuis juillet 2024, notre pays a été dirigé un jour sur quatre par un gouvernement démissionnaire», déplore Stéphane Peu

Le chef de file de la Gauche Démocrate et Républicaine à l’Assemblée nationale, Stéphane Peu a déploré la situation de crise politique dans laquelle se trouve la France. «Depuis juillet 2024, notre pays a été dirigé un jour sur quatre par un gouvernement démissionnaire», a-t-il rappelé.

"L'usage abusif de son pouvoir par le président de la République, @EmmanuelMacron, abîme notre pays et notre démocratie" : @stephane1peu promet la censure à @SebLecornu en raison d'un projet de budget qui "ferme les portes aux propositions de la gauche".