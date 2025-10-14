Toute l’actu en direct 24h/24
«Depuis juillet 2024, notre pays a été dirigé un jour sur quatre par un gouvernement démissionnaire», déplore Stéphane Peu

Stéphane Peu déplore la multiplication des Premiers ministres. [REUTERS/Stephanie Lecocq]
Par Quitterie Desjobert
Le chef de file de la Gauche Démocrate et Républicaine à l’Assemblée nationale, Stéphane Peu a déploré la situation de crise politique dans laquelle se trouve la France. «Depuis juillet 2024, notre pays a été dirigé un jour sur quatre par un gouvernement démissionnaire», a-t-il rappelé. 

