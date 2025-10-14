Mulhouse : une ado de 17 ans se suicide quelques heures après avoir porté plainte pour harcèlement

Dans la nuit de dimanche à lundi, une adolescente s'est suicidée, quelques heures après avoir déposé plainte pour violences et harcèlement moral. Une enquête a été ouverte par le parquet de Mulhouse.

Une disparition tragique. Quelques heures après avoir porté plainte pour violences en réunion et harcèlement moral, une jeune fille de 17 ans a mis fin à ses jours, au domicile familial, dans la nuit de dimanche 12 à lundi 13 octobre.

Le procureur de la République, Nicolas Heitz, a expliqué dans un communiqué que d'après les «premiers éléments de l'enquête», la mort serait dûe à «un suicide».

«Elle a dénoncé des faits de violences en réunion venant de se produire»

Quelques minutes avant les faits, l'adolescente s'était rendue au commissariat de police de sa ville, à Mulhouse, pour porter plainte peu avant 23h. Elle avait expliqué avoir été victime d'une violente rixe dans l'après-midi, dans le centre-ville de l'est de la France.

«Elle a dénoncé des faits de violences en réunion venant de se produire, d'appels téléphoniques malveillants et de harcèlement moral», a rapporté le procureur, toujours dans le communiqué publié à la suite des faits. «D'après les premiers éléments de l'enquête, les faits dénoncés n'auraient pas été commis dans un cadre scolaire», précise-t-il.

Le parquet de Mulhouse a annoncé ouvrir une enquête afin de déterminer les causes de la mort de cette adolescente. Le service de police judiciaire du commissariat de police de Mulhouse a été saisi de l'enquête afin d'établir les conditions du décès et les éventuelles infractions commises au préjudice de cette jeune fille. Des bandes de la vidéosurveillance ont notamment été saisies pour être exploitées.