France Travail : ce qui va bientôt changer pour les indemnités des jeunes chômeurs

Un projet de loi transposant les accords des partenaires sociaux relatifs à l’Assurance chômage a été définitivement adopté cette semaine à l’Assemblée nationale. Ce dernier prévoit l'assouplissement de l'accès aux indemnités chômage, notamment pour les jeunes, d'ici à la fin de l'année.

Une bonne nouvelle pour les plus jeunes. Mercredi, le projet de loi transposant les accords des partenaires sociaux relatifs à l’Assurance chômage, a été définitivement adopté à l’Assemblée nationale. Ce texte permet d'inscrire dans la loi plusieurs dispositions signées en novembre 2024 et en juin 2025 par de nombreux partenaires sociaux. Parmi elles : une mesure visant à faciliter l’accès à l’assurance chômage pour les demandeurs d’emploi les moins expérimentés.

Ainsi, ce texte crée la notion juridique de «primo-entrant» pour les personnes accédant pour la première fois à l'Assurance chômage. Dans les faits, les primo-entrants auront désormais besoin d’avoir travaillé seulement 5 mois au cours des 24 derniers mois, pour bénéficier d'une indemnité, contre 6 mois auparavant.

Répondre à la hausse du taux de chômage

Cet ajustement permet, selon le ministère du Travail, de s'adapter à la hausse du taux de chômage chez les jeunes. «Il est important que l’assurance chômage puisse jouer au mieux son rôle assurantiel de filet de sécurité pour eux», est-il écrit sur le site du ministère.

En effet, selon les données de l'Insee, au quatrième trimestre 2024, le taux de chômage global atteignait 7,3%, et il était de 19% chez les 15-24 ans.

Le ministère précise également que les jeunes ne seront pas les seuls à bénéficier de cette nouvelle règle puisque tous les «primo-entrants» à l’Assurance chômage sont concernés, quel que soit leur âge.

«Cette convention prévoit une condition spécifique d’affiliation à l’assurance chômage pour les primo-entrants, définis comme les salariés privés d’emploi ne justifiant pas d’une admission au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans les vingt années précédant leur inscription comme demandeur d’emploi», est-il détaillé.

Cette mesure sera effective une fois la loi promulguée, puis publiée au Journal officiel. Elle devrait entrer en vigueur d'ici à la fin d’année, grâce à l'adoption du projet de loi par l’Assemblée nationale, qui va permettre d'inscrire définitivement la mesure dans le code travail.