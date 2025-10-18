Toute l’actu en direct 24h/24
7-Octobre : un rassemblement organisé ce samedi au Trocadéro pour fêter le retour des otages

De nombreux rassemblements ont été organisés au Trocadéro depuis les attaques du 7-Octobre. [Dimitar DILKOFF / AFP]
Publié le - Mis à jour le

Quelques jours après la libération des 20 ex-otages israéliens qui étaient retenus en captivité dans la bande de Gaza, un rassemblement est organisé ce samedi à Paris, place du Trocadéro (16e arrondissement), pour célébrer leur retour.

Un moment de fête et de recueillement. À l'initiative de plusieurs collectifs et d'associations, dont «The Truth», qui lutte notamment contre l'antisémitisme, un grand rassemblement a lieu ce samedi à partir de 20h, sur la place du Trocadéro, dans le 16e arrondissement de Paris.

La libération, intervenue lundi 13 octobre, des 20 anciens otages israéliens retenus pendant un peu plus de deux ans dans la bande de Gaza après leur enlèvement lors des attaques 7-Octobre, sera célébrée par des chants et des danses.

Un Kaddish, une prière importante de la liturgie juive, récitée notamment lors des cérémonies funéraires, sera également prononcé en mémoire de toutes les victimes qui ont disparu ce jour-là et des otages décédés en captivité.

Le choix de ce lieu ne doit rien au hasard, puisque depuis le 7 octobre 2023, de nombreux rassemblements ont été organisés au Trocadéro afin de rendre hommage aux victimes et d'exiger la libération des otages.

Mais le combat des associations n'est pas terminé : les corps de 19 Israéliens décédés durant leur captivité sont encore retenus dans la bande de Gaza.

