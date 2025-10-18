Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Disparition inquiétante de Lina, 15 ans : la gendarmerie du Pas-de-Calais lance un appel à témoins

Lina mesure 1,75m et a un style «gothique», selon les informations de la gendarmerie. [© Gendarmerie du Pas-de-Calais]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un appel a témoins a été lancé par la gendarmerie du Pas-de-Calais suite à la disparition de la jeune Lina, 15 ans, il y a trois jours. Elle n'a plus été vue depuis le mercredi 15 octobre.

Une disparition inquiétante. Dans le Pas-de-Calais, une jeune fille de 15 ans nommée Lina n'a plus été aperçue depuis trois jours. Ses proches sont sans nouvelles.

La dernière fois que Lina était à son domicile, elle était vêtue d'un «pull à capuche rouge, d'un pantalon gris et d'un blouson noir», comme l'écrit la gendarmerie locale.

Les derniers contacts que les proches de la jeune fille ont eu avec elle datent du mercredi 15 octobre, à 16h45. Lina mesure 1,75 m et a des cheveux noirs, longs et bouclés, comme le montrent les quelques photos partagées par l'avis de disparition.

Sur le même sujet Disparition d’Aysé Aslan : «aucune piste n’est privilégiée en l’état», selon le parquet de Versailles Lire

Le dernier lieu où elle a été identifiée est la ville de St-Omer, non loin de la commune d'Arques, dans le secteur Aire-sur-la-Lys. «En cas d’information ou de découverte, prévenez nous au 0800 006 916 (numéro vert)», précise le communiqué de la gendarmerie.

appel à témoinsDisparitionLolaenfant

À suivre aussi

Meurtre d’Ariane Guillot en 2001 : le pôle cold cases du tribunal de Nanterre lance un appel à témoins 24 ans après
Yvelines : une ancienne candidate aux législatives de 2022 portée disparue, un avis de recherche lancé par la police
Disparition inquiétante de Marie, 16 ans, depuis 3 mois : ce que l’on sait

Ailleurs sur le web

Dernières actualités