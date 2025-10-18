Disparition inquiétante de Lina, 15 ans : la gendarmerie du Pas-de-Calais lance un appel à témoins

Un appel a témoins a été lancé par la gendarmerie du Pas-de-Calais suite à la disparition de la jeune Lina, 15 ans, il y a trois jours. Elle n'a plus été vue depuis le mercredi 15 octobre.

Une disparition inquiétante. Dans le Pas-de-Calais, une jeune fille de 15 ans nommée Lina n'a plus été aperçue depuis trois jours. Ses proches sont sans nouvelles.

La dernière fois que Lina était à son domicile, elle était vêtue d'un «pull à capuche rouge, d'un pantalon gris et d'un blouson noir», comme l'écrit la gendarmerie locale.

Les derniers contacts que les proches de la jeune fille ont eu avec elle datent du mercredi 15 octobre, à 16h45. Lina mesure 1,75 m et a des cheveux noirs, longs et bouclés, comme le montrent les quelques photos partagées par l'avis de disparition.

Le dernier lieu où elle a été identifiée est la ville de St-Omer, non loin de la commune d'Arques, dans le secteur Aire-sur-la-Lys. «En cas d’information ou de découverte, prévenez nous au 0800 006 916 (numéro vert)», précise le communiqué de la gendarmerie.