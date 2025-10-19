Toute l’actu en direct 24h/24
«Ça renvoie une mauvaise image de la France à l'étranger» : des jeunes saccagent la ligne 10 du métro parisien avec des extincteurs

Par CNEWS
Publié le

Sur la ligne 10 du métro parisien, des jeunes ont arrosé la rame avec des extincteurs devant des usagers médusés.  Des incivilités du quotidien partagées sur les réseaux sociaux dont beaucoup de Français sont victimes. 

Des actes de malveillances dans le métro parisien. Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux à la mi-octobre, des jeunes apparaissent en train de décrocher des extincteurs, avant de les déclencher à l'intérieur des rames et sur les quais. Pendant les faits, une passagère a manqué de peu de se faire asperger. «Chargez les mecs, chargez», intime l'un d'entre eux, téléphone vissé dans la main, la caméra activée pour une diffusion sur Snapchat.

La scène, qui s’est déroulée dans une rame de la ligne 10 du métro parisien, illustre les incivilités du quotidien dans les transports. «Je trouve ça un peu grave de faire ça, surtout quand c'est utile», a expliqué une jeune femme, rappelant au passage que le rôle principal d'un extincteur est de venir à bout de flammes pour sécuriser les passagers.

«Où va notre argent ?»

«Je pense surtout aux touristes qui viennent. (...) Je trouve que ça donne une mauvaise image de ce qu'on veut renvoyer de Paris, de la France à l'étranger», regrette de son côté une autre francilienne. Elle a également déploré le sort des usagers : «Où va notre argent», s'est-elle questionné, après avoir rappelé que le réseau était entretenu par des financements publics.

Pour le coût et le financement des transports franciliens, les contribuables, principalement d'Île-de-France, ont payé plus de 9 milliards d'euros en 2022.

MétroParisIncivilités

