Pluie d’étoiles filantes et comètes dans le ciel en France ce soir : comment sera-t-il possible de les observer ?

En ce mois d'octobre, le ciel offrira bien des surprises à ceux qui lèveraient les yeux au bon endroit. Après la comète C/2025 R2, nommée Swan, qui était particulièrement visible dans la nuit de dimanche à lundi, une autre comète et une pluie d'étoiles filantes seront observables ce lundi soir.

Un spectacle à ne pas rater. Ce lundi soir, une comète nommée C/2025 A6 (Lemmon), sera visible dans le ciel. Et ce n'est pas tout : dans la nuit de lundi et mardi, se tiendra le pic d'intensité de la pluie d’étoiles filantes des Orionides.

De plus, selon le site spécialisé StarWalk, pendant la nuit du 21 octobre, la lune disparaitra complètement. Voici tous les détails pour pouvoir observer le spectacle.

Comment observer la comète Lemmon ?

La comète C/2025 A6, surnommée Lemmon, sera visible notamment dans la nuit de ce lundi 20 au mardi 21 octobre, en tournant les yeux vers l’ouest-nord-ouest.

Pour repérer la comète Lemmon, il faudra s'aider de l’étoile Arcturus. Cette dernière est reconnaissable par un gros point rouge, au milieu du flot de points blancs du ciel nocturne. Lemmon se trouve juste à sa droite. La comète se dirigera ensuite vers le nord, où elle disparaîtra sous l’horizon sur les coups de 23 h, avant de réapparaître aux environs de 6 h du matin.

Des étoiles filantes

Un autre spectacle nocturne s'offrira aux amateurs ce lundi soir : la pluie d'étoiles filantes des Orionides. Ces petites poussières issues de la comète de Halley, déjà visibles depuis plusieurs jours, s'embraseront en entrant dans notre atmosphère, permettant d'offrir un magnifique tableau à cette nuit d'octobre.

Pour les observer, il faudra attendre 2h ou 3h du matin, et se trouver dans un endroit dépourvu de pollution lumineuse et atmosphérique. Selon la Cité de l’espace de Toulouse, «20 à 30 étoiles filantes par heure, soit un météore toutes les trois minutes», pourraient apparaitre.

La Nasa conseille d'ailleurs sur son site internet «de les observer à un angle de 45 à 90 degrés par rapport au radiant (l'endroit d'où elles semblent venir). De cette perspective, elles paraîtront plus longues et plus spectaculaires. Si vous regardez directement le radiant, vous constaterez que les météores seront courts. C'est un effet de perspective appelé "raccourcissement"».

Selon les experts, il convient de rester attentif et d'observer toute la voûte céleste, afin d'être sûr de ne rien louper. En effet, des météores comme ceux-ci peuvent être visibles partout.