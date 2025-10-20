Au moins un mort et neuf blessés très graves à Ermont, selon la prefecture

Une personne a été tuée et neuf autres ont été blessées, dont quatre grièvement, lundi au cours d'un épisode de vents violents, à Ermont dans le Val-d'Oise, a indiqué à l'AFP la préfecture, sans préciser les circonstances de ce décès.

"On compte une personne décédée, quatre en urgence absolue et cinq en urgence relative", a détaillé lundi en début de soirée la préfecture, évoquant "un épisode de vents violents à présent terminé" durant lequel des "grues sont tombées et des toits ont été arrachés".

Sur place, ont été mobilisés 80 pompiers, 50 policiers et 20 membres du Samu (service d'aide médicale d'urgence), selon la même source.