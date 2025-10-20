🌪️La tornade qui a frappé le Val-d'Oise est issue d'un orage de type "supercellule LT", et s'est formée dans un contexte propice aux tornades sur cette région. Une enquête est ouverte pour déterminer l'intensité et la trajectoire de cette tornade. Infos : https://t.co/4tIZDu1X0f… pic.twitter.com/6c2nriQ7C0
— Keraunos (@KeraunosObs) October 20, 2025
Une personne a été tuée et neuf autres ont été blessées, dont quatre grièvement, lundi au cours d'un épisode de vents violents, à Ermont dans le Val-d'Oise, a indiqué à l'AFP la préfecture, sans préciser les circonstances de ce décès.
"On compte une personne décédée, quatre en urgence absolue et cinq en urgence relative", a détaillé lundi en début de soirée la préfecture, évoquant "un épisode de vents violents à présent terminé" durant lequel des "grues sont tombées et des toits ont été arrachés".
Sur place, ont été mobilisés 80 pompiers, 50 policiers et 20 membres du Samu (service d'aide médicale d'urgence), selon la même source.
Un épisode de tornade soudain et d’une rare intensite a touché plusieurs communes du #ValdOise, causant le décès d’une personne et blessant gravement plusieurs autres. Je suis la situation avec attention et dis mon soutien aux élus, aux secours sur place et aux habitants touchés.…
— Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 20, 2025
Mes pensées accompagnent les habitants du Val d’Oise, victimes d’une tornade violente. La Région @iledefrance sera en soutien des communes sinistrées. https://t.co/nnLL3TR3Cw
— Valérie Pécresse (@vpecresse) October 20, 2025
🔴 #VentViolent | Les sapeurs-pompiers du @Sdis_95 et les forces de sécurité sont actuellement mobilisés à #Ermont, #Eaubonne, #Andilly, #Montmorency et #Franconville pour plusieurs interventions liées à un épisode de vent violent.
⚠️ Restez prudents et évitez les déplacements… pic.twitter.com/zokRPVMai9
— Préfet du Val-d'Oise (@Prefet95) October 20, 2025
20/10/2025 - 17h26 : ⚡️ORAGES
⚠️⚠️Ermont (Val d’Oise) vient de subir un phénomène venteux violent provoquant de nombreux dégâts. Phénomène venteux de type violente rafale de vent ou tornade? À suivre…
Des témoins dans le secteur?@KeraunosObs@meteocielpic.twitter.com/hJDbNi9px4
— Météo Nord Parisien 🌪⚡️🌈☀️ (@MeteoNordParis) October 20, 2025
J’étais au cœur de la tornade à ermont sur l’autoroute j’crois c’est la plus grande peur de ma vie pic.twitter.com/hIDQK51wzr
— orlaane (@Orlaane__) October 20, 2025
Tempêtes à Ermont les grues tombe pic.twitter.com/5AOIXu23cD
— hakim.9212 (@MKH93LND) October 20, 2025
#tornade#ermont#gruestombeespic.twitter.com/NGZT1u5vdI
— Mat (@Matb95x) October 20, 2025
alerte tornade à #Ermont dans le Val-d'Oise, plusieurs dégâts toit arrachés et voitures cassés. pic.twitter.com/YQfp0lD600
— Gondal saleem (@gondal_saleem) October 20, 2025