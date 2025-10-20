Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directTornade dans le Val-d'Oise : au moins un mort et 9 blessés, dont 4 grièvement, et de nombreux dégâts

Les vents très violents d'une tornade ont abattu de nombreux arbres dans la commune d'Ermont, dans le Val-d'Oise. [CNEWS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Aux alentours de 17h45, une tornade extrêmement violente a frappé la ville d'Ermont et ses alentours, dans le Val-d'Oise, causant de très nombreux dégâts. Le passage du phénomène météorologique a fait au moins un mort et neuf blessés, dont quatre grièvement. Suivez notre direct.
Sur les réseaux
«La tornade qui a frappé le Val-d'Oise est issue d'un orage de type "supercellule"», selon l'observatoire Keraunos
Une dizaine d'agents techniques de la ville d'Eaubonne mobilisés pour évacuer les arbres tombés au sol

Alerte
Une cellule de crise et d'urgence ouverte par la mairie d'Ermont pour les sinistrés

Alerte
Au moins un mort et neuf blessés très graves à Ermont, selon la prefecture

Une personne a été tuée et neuf autres ont été blessées, dont quatre grièvement, lundi au cours d'un épisode de vents violents, à Ermont dans le Val-d'Oise, a indiqué à l'AFP la préfecture, sans préciser les circonstances de ce décès.

"On compte une personne décédée, quatre en urgence absolue et cinq en urgence relative", a détaillé lundi en début de soirée la préfecture, évoquant "un épisode de vents violents à présent terminé" durant lequel des "grues sont tombées et des toits ont été arrachés".

Sur place, ont été mobilisés 80 pompiers, 50 policiers et 20 membres du Samu (service d'aide médicale d'urgence), selon la même source.

Sur les réseaux
«Je suis la situation avec attention et dis mon soutien aux élus, aux secours sur place et aux habitants touchés», affirme le ministre de l'Intérieur
Sur les réseaux
«Mes pensées accompagnent les habitants du Val d’Oise, victimes d’une tornade violente», déclare la présidente de la région île-de-France Valérie Pécresse
Sur les réseaux
Les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité mobilisés dans de nombreuses communes du Val-d'Oise, selon le préfet du département
De nombreux axes routiers ont été coupés à cause de chutes d'arbres
Sur les réseaux
De nombreux arbres, soufflés par une tornade à Ermont, sont tombés sur une autoroute, selon des témoins
Sur les réseaux
Plusieurs grues de chantier se sont effondrées lors du passage d'une tornade à Ermont
Sur les réseaux
De nombreuses toitures ont été arrachées à Ermont après le passage d'une tornade
Val d'OisetornadeMétéoTempêtecatastrophe naturelle

À suivre aussi

Val-d'Oise : un individu sous OQTF interpellé pour le viol d'un adolescent de 15 ans
Val d’Oise : un accident survenu pendant un exercice de la Croix Rouge fait un blessé grave
«La police tue partout» : le préfet du Val-d'Oise porte plainte contre le député LFI Aurélien Taché

Ailleurs sur le web

Dernières actualités