Nicolas Sarkozy en prison : trois détenus en garde à vue après la diffusion d'une vidéo de «menaces» contre l'ancien président

Trois détenus de la Santé ont été placés en garde à vue ce mercredi après «la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo proférant des menaces» à l'encontre de Nicolas Sarkozy, incarcéré mardi, a annoncé le parquet.

Après avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de «menaces» manifestement tournée «par un détenu de l'établissement» à l’encontre de Nicolas Sarkozy, incarcéré mardi à la prison de la Santé à Paris, trois détenus ont été placés en garde à vue ce mercredi, a révélé le parquet. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire.

«Une fouille administrative a été effectuée par l'administration pénitentiaire, et deux téléphones ont été saisis», a également annoncé le parquet. «Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour menaces de mort, confiée au 3e district de police judiciaire. Les trois détenus présents dans la cellule ont été placés en garde à vue», a-t-il poursuivi.

Marine Le Pen évoque du «dégoût»

L'ancien chef de l'Etat a été condamné le 25 septembre à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs dans le procès libyen. Il a fait appel de la condamnation et est incarcéré depuis mardi à la prison de la Santé. Nicolas Sarkozy est astreint aux règles carcérales, enfermé dans sa cellule une grande partie de la journée.

Une vidéo qui aurait été captée lors de la première nuit en détention de Nicolas Sarkozy, où l'on entend des cris et insultes visant l'ancien président, circulait mercredi sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen l'a partagée dans la journée sur son compte X, pour marquer sa désapprobation.

«Je ne doute pas que certains doivent se réjouir de cette situation. Mais je veux croire que des millions de Français ressentent, comme moi, du dégoût», a commenté la cheffe de file du Rassemblement national.