Sécurité : tout savoir sur Patrice Faure, le nouveau préfet de police de Paris

Patrice Faure a été choisi pour succéder à Laurent Nunez au poste de préfet de police de Paris, ce mercredi. Un choix logique de la part d'Emmanuel Macron, qui souhaite maintenir une ligne directe avec la préfecture de police de Paris.

Un fidèle d'Emmanuel Macron à un poste clé. L'actuel directeur de cabinet du président de la République à l'Elysée, Patrice Faure, s'apprête à devenir le nouveau préfet de police de Paris, sur proposition du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.

Emmanuel Macron confie ainsi ce poste sensible à un homme de confiance, qualifié de loyal et direct par ses anciens collaborateurs. Avec cette nomination, le président est assuré d'avoir une ligne directe avec l'homme le mieux renseigné de Paris.

Agé de 58 ans, ancien militaire passé par la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE), Patrice Faure dirigeait en effet depuis début 2024 le cabinet du chef de l'Etat à l'Elysée.

Carrière éclectique

Issu d'un milieu modeste, titulaire d'un CAP pâtisserie, ainsi que d'une maîtrise en histoire et en mathématiques, Patrice Faure a d'abord embrassé une carrière militaire. Sous-officier, il gravira les échelons avant de rejoindre la DGSE en 2002.

Par la suite, sa carrière l'a amené à beaucoup voyager, lorsqu'en 2006, il est nommé adjoint au chef du cabinet militaire du ministère des Outre-mer. Directeur de cabinet du préfet de Mayotte, il est repéré par Yves Jégo, alors secrétaire d'État aux Outre-mer, qui le fait venir à Paris.

Suivront plusieurs postes sensibles, dont un premier passage à une direction de la préfecture de police en 2016, puis une nomination comme préfet de Guyane en 2017, au moment où le territoire sort d'un vaste mouvement social.

Selon la légende c'est lors de cette période qu'il est repéré par Emmanuel Macron à l'occasion d'un déplacement. Son franc-parler aurait notamment plu au président.

Outre son franc-parler, Patrice Faure est également un homme d'action. En Nouvelle-Calédonie, où il a été haut-commissaire de 2021 à 2023, il a supervisé l'organisation du troisième référendum d'autodétermination. Patrice Faure y a laissé l'image d'un homme de terrain qui «allait au contact», selon ceux - acteurs et témoins - qui l'ont côtoyé alors.

Dans son message de félicitations posté sur X, Laurent Nunez n'a pas manqué de saluer la carrière de Patrice Faure, évoquant un «un homme d'expérience ayant occupé des responsabilités majeures en territoire métropolitain comme ultra-marin».

Patrice Faure a été nommé en Conseil des Ministres Préfet de police.

Homme d’expérience ayant occupé des responsabilités majeures en territoire métropolitain comme ultra-marin, je lui adresse mes plus sincères félicitations. À la tête de la @prefpolice que je connais bien, il… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 22, 2025

A la «PP», Patrice Faure aura fort à faire à ce poste stratégique pour la sécurité de la capitale. Pour son prédécesseur, il sera amené «à poursuivre ce qui a collectivement été bâti pour renforcer la sécurité des Parisiens et des habitants de l'agglomération parisienne».

Son arrivée est d'autant plus attendue qu'elle intervient peu après le vol spectaculaire au musée du Louvre de joyaux de la Couronne, pour un préjudice total estimé à 88 millions d'euros.