Nouveau gouvernement : Laurent Nuñez fait ses adieux aux agents de la préfecture de police de Paris

En succédant à Bruno Retailleau au ministère de l’Intérieur dimanche 12 octobre, Laurent Nuñez est devenu le nouveau premier «flic de France». [Martin Lelievre/Pool via REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Avant de rejoindre le ministère de l’Intérieur, Laurent Nuñez a adressé un courriel d’adieu aux policiers parisiens. Le désormais ex-préfet de police de Paris leur a partagé sa fierté d’avoir travaillé à leurs côtés pendant «1.179 jours exactement». 

«Admiration sans bornes», «émotion insondable». Dans un courriel, le nouveau ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a écrit un mot d’adieu  aux 43.000 agents de la préfecture de police de Paris (PP) qu’il a dirigés pendant plus de trois ans. Il a notamment partagé sa «fierté qu’il a éprouvée d’être leur chef». 

«Je veux m'incliner devant la force - dont on dirait qu'elle est inépuisable - de ce collectif», a-t-il écrit, grâce à laquelle la maison «a pu relever, ces trois dernières années, les défis séculaires aussi bien que les missions du quotidien», écrit le nouveau ministre de l'Intérieur. 

«Je n'emporte d'ici aucun bilan ni succès que je ne vous doive pas»

Entre les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel, l’organisation des Jeux Olympiques de Paris, ou encore les manifestations contre la réforme des retraites, l’ex-préfet de police de Paris a dû gérer plus d’une situation sensible. 

«Je n'emporte d'ici aucun bilan ni succès que je ne vous doive pas ; aucune satisfaction personnelle qui n'ait pas été notre victoire collective», poursuit-il en s’adressant à ses anciens collègues. 

Et de promettre de «défendre les couleurs de la préfecture de police», place Beauvau. «Vous pouvez compter sur mon éternelle fidélité», a-t-il conclu, en qualifiant son passage à la PP «d'engagement d'une vie».

Sur le même sujet Nouveau gouvernement : les réactions de la classe politique face à la liste des ministres

En succédant à Bruno Retailleau au ministère de l’Intérieur ce dimanche 12 octobre, Laurent Nuñez est devenu le premier «flic de France». Homme de terrain, consensuel et fin connaisseur du monde policier, il s’est engagé à se «consacrer totalement à cette tâche». Un an auparavant, l’organisation des Jeux Olympiques lui avait valu d’être élevé au rang de commandeur de la Légion d’honneur.

GouvernementMinistère de l'IntérieurPolice

