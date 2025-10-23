Drame de Puisseguin : il y a 10 ans, 43 personnes trouvaient tragiquement la mort dans un accident de la route

Ce jeudi 23 octobre marque les 10 ans du dramatique accident de Puissegin (Gironde), qui avait coûté la vie à 43 personnes, après une collision entre un bus et un camion semi-remorque sur la départementale 17. Des commémorations sont prévues ce jour, pour rendre hommage aux victimes.

Une décennie après, les images de ce drame résonnent toujours dans le petit village de Puisseguin (Gironde).

Le 23 octobre 2015, 43 personnes ont perdu la vie à la sortie du village, après une collision entre un bus et un camion semi-remorque sur la départementale 17.

Les commémorations des 10 ans de cet accident se dérouleront ce jeudi.

Huit personnes ont survécu

La plupart des victimes étaient âgées et originaires des villages alentours. Le 23 octobre 2015, elles devaient se rendre à une journée d'excursion dans le Béarn. Le chauffeur du poids-lourd et son fils, un enfant de 3 ans, sont aussi morts dans la collision. Au total, seulement huit personnes ont survécu, et sept d'entre elles sont aujourd'hui toujours en vie.

Le village de Petit-Palais-et-Cornemps a été la commune la plus touchée, puisque 28 des 43 victimes en étaient originaires.

Dix ans après le drame, les cicatrices restent perméables. «Pour les familles, et même pour tout le monde, le deuil, ça a été terrible. C'est dans la mémoire, ça ne s'efface pas», confie Claude, un habitant, à Radio France.

Ce dernier dénonce aussi la vitesse à laquelle roulent toujours les automobilistes à l'endroit même de l'accident. «Rien n'a changé. Ils ont mis une limitation de vitesse (50 km/h), mais c'est tout ! Il y en a qui continuent de rouler sans conscience», ajoute-t-il.

Le 19 juin dernier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux s'est prononcée pour un non-lieu général dans cette affaire, alors que les parties civiles espéraient un procès.