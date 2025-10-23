Saint-Malo : un SDF étrangle son voisin de chambre de 89 ans à l'hôpital

Un quinquagénaire a étranglé son voisin de chambre de 89 ans mercredi à l'hôpital de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), a indiqué jeudi le parquet. Une enquête a été ouverte.

Un drame aux circonstances inexpliquées. Un homme de 89 ans a été tué par strangulation alors qu’il se trouvait dans sa chambre d’hôpital, à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine. Le suspect présumé est une personne sans domicile fixe qui a été interpellée.

Les faits se sont déroulés mercredi 22 octobre à 18h30. C'est la famille de l'octogénaire qui a surpris le suspect en pleine action, en entrant dans sa chambre, selon une source policière. Le suspect occupait une chambre mitoyenne.

Le personnel soignant est intervenu mais n'est pas parvenu à sauver la victime.

Un SDF de 53 ans

Le meurtrier présumé, âgé de 53 ans, serait une personne sans domicile fixe et il a été placé en isolement pour un examen psychiatrique, selon la source policière.

Il «n’est à cette heure pas placé en garde à vue, son état n'étant pas compatible avec une telle mesure», a déclaré la vice-procureure de Saint-Malo Émilie Goyet, ajoutant que l'homme était «toujours hospitalisé».

«Les investigations se poursuivent pour préciser les circonstances des faits», a ajouté la magistrate, sans fournir plus de détails.