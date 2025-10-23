Encore 38.000 foyers étaient privés d'électricité en début de soirée jeudi alors que la tempête Benjamin, dont les rafales de vent ont dépassé les 100 km/h dans une bonne partie du pays, traverse encore la France, a indiqué le ministre de l'Economie Roland Lescure sur France 2.

«A l'heure où je vous parle on est à 38.000 foyers encore privés d'électricité (...) on était à 140.000 ce matin», a-t-il déclaré au journal de France 2, disant espérer que la situation serait rétablie «très vite».