Météo : retour du soleil, baisse des températures... À quoi s’attendre pour ce week-end ?

Les précipitations importantes et les vents violents apportés par la tempête Benjamin cette semaine feront place à un temps plus clément sur l'Hexagone ce week-end, même si quelques ondées devraient traverser le pays.

Après la pluie vient le beau temps ? Le célèbre adage semble se confirmer, si l'on en croit les prévisions de Météo-France pour ce week-end.

Alors que la tempête Benjamin a frappé le pays mercredi et jeudi derniers, le ciel sera bien moins menaçant ces deux prochains jours.

Quelques ondées pour samedi...

Malgré tout, des ondées vont concerner une bonne partie du pays ce samedi, avec des pluies faibles attendues sur toute la moitié sud, à l'exception notable du pourtour méditerranéen où le temps sera largement ensoleillé.

Les prévisions pour le samedi 25 octobre après-midi. © Météo-France

Au nord de la Loire, la situation sera similaire avec de légères précipitations qui toucheront l'ensemble de cette région, sauf la pointe bretonne et les départements situés le long des frontières avec la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne.

Le mercure continuera lui de baisser, avec une température minimale de 7 °C attendue à Bourg-Saint-Maurice (Savoie). Ailleurs, il fera 10°C à Chaumont (Haute-Marne), 11 °C à Lille (Nord), 12 °C à Limoges (Haute-Vienne) ou encore 13 °C à Lyon (Rhône). La maximale est attendue à Nice (Alpes-Maritimes) avec 21 °C.

... et du soleil pour dimanche

Après une nuit calme sur l'ensemble de l'Hexagone, le temps sera ensoleillé ce dimanche. Néanmoins, sur une bande du territoire située allant de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) à Belfort, quelques pluies éparses pourraient persister.

Les prévisions pour le dimanche 26 octobre après-midi. © Météo-France

Côté température, la fraîcheur continuera de gagner de plus en plus de départements. Il ne fera que 8 °C à Metz (Moselle) et Aurillac (Cantal), 9 °C à Gap (Hautes-Alpes) et à Vichy (Allier), ou encore 10 °C à Auxerre (Yonne).

Pour retrouver de la chaleur, il faudra se rendre près de la Méditerranée : 15 °C sont attendus à Montpellier (Hérault), 16 °C à Marseille (Bouches-du-Rhône) et à Perpignan (Pyrénées-Orientales), et même 20 °C à Nice.