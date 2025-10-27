TGV Sud-Est : la circulation va reprendre progressivement «vers 21h» avant d'être «normale» demain matin, annonce le ministre des Transports

Après une journée de très fortes perturbations liées à un acte de vandalisme, le trafic des trains sur la LGV Sud-Est va reprendre progressivement à partir de 21h, a indiqué le ministre des Transports.

Une journée compliquée pour les voyageurs. Le trafic des trains sur la LGV Sud-Est, très perturbé depuis ce lundi matin à cause d'un acte de vandalisme constaté entre Lyon (Rhône) et Avignon (Vaucluse), va reprendre progressivement à partir «de 21h».

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a précisé qu'un retour à la normale était prévu pour ce mardi matin.

De plus, celui-ci a confirmé qu'un acte de vandalisme sur des câbles de signalisation avait bien eu lieu ce lundi matin via un «incendie probablement criminel» et «des vols de câbles».

Pour le moment, ce sont environ «50.000 voyageurs, uniquement TGV Sud-Est, qui ont été touchés. Sans parler des voyageurs TER qui ont eu du retard dans leur trajet quotidien ou n'ont pas vu leur train arriver.»

Le ministre a ajouté qu'après discussion avec les compagnies ferroviaires opérant sur le tronçon que «toutes les personnes qui ont été impactées seront remboursées».

Par ailleurs, Philippe Tabarot a rappelé qu'une «Task Force» existait déjà et continuerait d'œuvrer «pour sécuriser ce réseau», parmi les plus grands d'Europe avec 28.000 km.