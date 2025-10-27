TGV Sud-Est : ce que l'on sait de l'acte de vandalisme qui a fortement perturbé le trafic sur la ligne

En raison d’un acte de vandalisme constaté entre Lyon (Rhône) et Avignon (Vaucluse) dans la nuit de dimanche à lundi, le trafic des TGV circulant sur la LGV Sud-Est a été perturbé. Voici ce que l'on sait.

Une difficulté accrue pour assurer des déplacements dans le sud-est de l’Hexagone. Le trafic des trains à grande vitesse dans le sud-est de la France, est fortement perturbé depuis 6h ce lundi après un acte de vandalisme entre Lyon (Rhône) et Avignon (Vaucluse), ne devrait revenir à la normale que mardi, selon la SNCF.

Des dégradations volontaires dans la nuit

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a confirmé qu'un acte de vandalisme causé par un «incendie probablement criminel» et un vol de câbles de signalisation avait bien eu lieu ce lundi matin, entraînant une interruption partielle du trafic et de graves ralentissements sur l’ensemble de l’axe reliant Paris au sud de la France.

50.000 voyageurs impactés

Selon les premières estimations, près de 50.000 voyageurs empruntant les TGV du Sud-Est ont été directement touchés en pleines vacances scolaires. Sans compter les usagers TER de la région qui ont subi «du retard dans leur trajet quotidien ou n'ont pas vu leur train arriver».

Environ 70 % des trains prévus ont pu continuer à circuler sur la ligne traditionnelle, mais avec des parcours considérablement rallongés. La SNCF a mis en place un plan de transport adapté, mais la situation est restée tendue toute la journée.

Une mobilisation exceptionnelle sur le terrain

Face à l’ampleur des dégâts, 3.200 collaborateurs SNCF réseau ont été déployés sur le terrain toute la journée afin de réparer les installations endommagées et de rétablir progressivement la circulation.

Les opérations se sont poursuivies jusqu’en soirée, permettant un retour progressif du trafic à compter de 21h, avec «un service encore un peu dégradé, des trains un petit peu retardés ou à vitesse réduite». Philippe Tabarot a précisé qu'un rétablissement complet était prévu pour mardi matin.

Des compensations pour les voyageurs

Après échanges avec les opérateurs concernés, notamment SNCF Voyageurs, mais également les compagnies ferroviaires Trenitalia et Renfe opérant sur le tronçon, toutes les personnes impactées seront intégralement remboursées. «C'est bien la moindre des choses», a-t-il ajouté.

Une «task force importante»

Le ministre a rappelé qu'une force opérationnelle, composée du ministère des Transports, du ministère de l'Intérieur et de SNCF réseau existait déjà «pour sécuriser ce réseau», parmi les plus grands d'Europe avec 28.000 km. Une centaine de millions sont investis chaque année afin de mettre en place des GPS trackers, des surveillances par drones, des alarmes.

Une enquête en cours

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de gendarmerie de Romans-sur-Isère. À ce stade des investigations, aucun mis en cause ou nombre de personnes responsables n'a encore été identifié. «Les auteurs de ces sabotages devront être identifiés et sévèrement sanctionnés», a réclamé Philippe Tabarot.