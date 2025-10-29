Déjeuner avec François Hollande, tournage de «Secrets d'Histoire» avec Stéphane Bern... des «expériences humaines» mises aux enchères ce mercredi

L’Hôtel Drouot s’associe à la fondation GoodPlanet pour une vente composée de quarante lots d’expériences et de rencontres humaines afin de contribuer aux fonds de l’association.

Vous rêvez de passer une semaine au Pérou ou de partager un repas avec François Hollande ? Ce rêve pourrait se réaliser grâce aux 40 lots mis aux enchères à l’Hôtel Drouot ce mercredi 29 octobre.

La vente est programmée dès 19h dans le 9e arrondissement de Paris et en ligne sur le site de l’Hôtel Drouot. Grâce à ces enchères vous pourriez accéder à la finale de Top Chef en tant que jury mais également profiter de trois jours à Venise.

Mais pour avoir l’occasion de vivre un tel moment, il faudra débourser au minimum 500 euros. Le prix de départ des mises en vente des lots. Les fonds seront reversés à la fondation du photographe Yann Arthus-Bertrand qui s’engage dans la transition écologique solidaire.

L'opéra Garnier, Franck Dubosc ou encore secrets d'histoire

Certes les tableaux traditionnels ont été mis de côté mais la vente ne laisse pas la culture sur le banc de touche.

Parmi les propositions de lot à saisir, il y a la visite de l’Opéra Garnier avec la préparation du danseur étoile Guillaume Diop mais aussi une journée de tournage avec Franck Dubosc ainsi qu'un cours de dessin aux côtés de Plantu.

Les tournages de télévision sont aussi mis à contribution. Pour les curieux, les dessous d’un JT avec Gilles Bouleau sur TF1 ou encore le tournage de «Secrets d’histoire» aux côtés de Stéphane Bern, peuvent être une expérience inédite.