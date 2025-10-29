Gaza : ce que l'on sait du regain de tensions entre Israël et le Hamas

Un soldat de Tsahal a été tué mardi dans la bande de Gaza, a annoncé ce mercredi l’armée israélienne, qui accuse le Hamas d'être à l'origine de l'attaque. L'organisation islamiste déplore de son côté des bombardements qui ont causé «au moins 91 morts».

Une regain de tensions. Alors que le Hamas doit toujours restituer les dépouilles restantes de neuf otages israéliens retenues dans la bande de Gaza, en vertu du cessez-le-feu instauré au début du mois d'octobre, Israël et le mouvement islamiste s'accusent mutuellement d'avoir violé cet accord, déjà fragilisé, en organisant la reprise des combats.

L’Etat hébreu a mené, mardi soir, une série de bombardements meurtriers dans Gaza, accusant le Hamas d’avoir attaqué ses soldats dans le sud de l’enclave en violation de l’accord de cessez-le-feu. L'armée israélienne a ainsi déploré la mort de l'un de ses soldats, Yona Efraim Feldbaum, 37 ans, «tombé au combat dans le sud la bande de Gaza mardi», selon un communiqué publié ce mercredi.

Une information confirmée par la Maison Blanche, Donald Trump ayant légitimé ce mercredi la «riposte» menée par Israël. «Ils ont tué un soldat israélien. Donc les Israéliens ripostent. Et ils devraient riposter», a déclaré le président des États-Unis aux journalistes à bord de son avion Air Force One, assurant que «rien» ne compromettra selon lui le cessez-le-feu.

91 morts et des dizaines de blessés dans les bombardements, selon le Hamas

De son côté, le Hamas a démenti être à l'origine des attaques contre l'armée israélienne, réaffirmant «son engagement envers l'accord de cessez-le-feu». Selon les hôpitaux gazaouis et la défense civile, les attaques aériennes israéliennes de la nuit, qui ont notamment visé les environs de l’hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza, ont tué au moins 91 personnes, dont 24 enfants, et fait des dizaines d’autres blessées.

Quelque 200 autres personnes ont été blessées dans ce qui constitue «une violation claire et flagrante de l'accord de cessez-le-feu», a précisé la Défense civile opérant sous l'autorité du mouvement islamiste, déplorant une situation «catastrophique et terrifiante» à Gaza.