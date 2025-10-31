Toute l’actu en direct 24h/24
«Mains rouges» sur le Mémorial de la Shoah : quatre Bulgares condamnés à des peines de deux à quatre ans d'emprisonnement

L'affaire avait suscité une vague d'émotion. [© Antonin UTZ / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Quatre ressortissants bulgares ont été condamnés à Paris à des peines allant de deux à quatre ans de prison pour avoir tagué des «mains rouges» sur le Mémorial de la Shoah en mai 2024. Selon la justice, l’action, menée de façon coordonnée, pourrait s’inscrire dans un contexte d’ingérence étrangère.

Justice rendue. Quatre ressortissants bulgares ont été condamnés vendredi à des peines de deux à quatre ans d'emprisonnement, reconnus coupables d'avoir tagué des «mains rouges» sur le Mémorial de la Shoah en mai 2024, sur fond de soupçons d'ingérence étrangère.

Le tribunal correctionnel de Paris a rendu un verdict globalement conforme aux réquisitions du parquet, estimant les faits d’une particulière gravité. 

Paris : un mémorial des victimes de l'esclavage va être installé au pied de la tour Eiffel

Deux ans de prison ont été prononcés contre Georgi Filipov et Kiril Milushev, considérés comme les exécutants, tandis que Nikolay Ivanov et Mircho Angelov, en fuite, ont écopé respectivement de quatre et trois ans, identifiés comme les «cerveaux» de l’opération.

ShoahPrison

