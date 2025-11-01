Nice : à partir de ce samedi, les usagers de trottinettes électriques doivent porter un casque

À compter de ce samedi 1er novembre, les usagers de trottinettes électriques devront obligatoirement porter un casque à Nice (Alpes-Maritimes), conformément à l'arrêté spécifique pris par la municipalité.

Une mesure forte. Un mois après l'annonce du maire de Nice (Alpes-Maritimes), Christian Estrosi, toutes les personnes circulant sur une trottinette électrique seront obligés de porter un casque dès ce samedi 1er novembre, afin de lutter contre les accidents.

«Les trottinettes sont un danger. Un problème que l’on a sur les voies du tram, des bus et sur les voies pour les cyclistes. C’est pour cette raison que nous avons interdit depuis des années les trottinettes en libre-service», a-t-il déclaré.

À #Nice06, la sécurité de tous est une priorité.

Dès le 1er novembre, le port du casque sera obligatoire pour les usagers de trottinettes.

En cas de non-respect : amende de 135€.

Merci à notre Police municipale mobilisée au quotidien pour contrôler les comportements dangereux… pic.twitter.com/lmDetclTPY — Christian Estrosi (@cestrosi) October 2, 2025

Une amende de 135 euros

L'élu a notamment souligné que la commune a recensé «110 accidents par an nécessitant une prise en charge chirurgicale». En 2023, deux personnes sont décédées après avoir été renversées lors d'accidents impliquant des trottinettes électriques.

En cas de non-respect de cette nouvelle mesure, les contrevenants s'exposeront à une amende de 135 euros, pouvant être «doublée, voire triplée» si récidive.

À ce jour, 180 opérations de vérifications de trottinettes électriques ont déjà été menées depuis le début de l’année, au cours desquelles 1.792 verbalisations ont été dressées pour des stationnements irréguliers, 106 défauts d’assurance ont été constatés, ainsi que 709 non-respects des règles de circulation.

Une obligation du port du casque pour les utilisateurs de vélos électriques est également envisagée par la mairie.