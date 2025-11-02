«Ça me fait une perte de plus de 1.000 euros par mois» : une propriétaire désemparée par les mauvais payeurs

En France, 4 % des loyers impayés dépassent plus d'un mois. Des milliers de propriétaires se trouvent coincés entre leurs charges et leurs taxes et des locataires impossibles à déloger. Une femme a tenu à témoigner auprès de CNEWS de façon anonyme.

«On ne vit pas, on survit». Cette propriétaire, qui n'a pas voulu donner son identité ni le lieu de sa propriété, loue depuis 2019 une maison de type T4 et se trouve depuis plusieurs mois avec des loyers impayés. Une tendance à la hausse, qui touche autant les villes que les espaces ruraux. Ces derniers sont tout de même les plus concernés depuis la crise sanitaire, avec un taux de loyer impayés de plus d'un mois à 4%, contre 1,25% avant la crise sanitaire.

Les locataires de la propriétaire qui a témoigné à visage découvert auprès de CNEWS sont une famille avec 4 enfants. Depuis plusieurs mois, les loyers de notre témoin ne lui ont pas été payés. Elle a déploré un manque de «plus de 1.000 euros par mois». Malgré son signalement aux impôts, «ils ne veulent rien savoir, dans tous les cas j’ai mes taxes et mes charges».

Avec son salaire de 1.500 euros par mois, elle paye, en plus des ses obligations envers l'État, un avocat pour tenter d’obtenir justice. En parallèle, la propriétaire a demandé à la Caisse d’allocations familiales de recevoir les aides au logement de ses locataires.

La trêve hivernale complique la tâche

Le point noir de cette affaire est la trêve hivernale, qui a commencé ce samedi 1er novembre. Pendant cette période, aucun propriétaire ne peut expulser son locataire jusqu’au 31 mars de l’année qui suit, même si les loyers ne sont pas réglés.

«On ne vit pas, on survit. Il ne faut pas croire que tous les propriétaires sont tous des riches», s'est-elle découragée. Dernièrement, elle a pu récupérer un autre bien, après plusieurs mois d’impayés. L’état de cette location était déplorable, avec des crottes de chien sur le sol, des déchets éparpillés dans les couloirs. Dépassée, la propriétaire se pose désormais la question de vendre ses biens familiaux.

Face aux caméras de CNEWS, elle a réclamé un changement de législation, qui est, pour l'heure, «trop en faveur des locataires».