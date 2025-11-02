Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Vol au Louvre : mère de famille, cambrioleur récidiviste... Ce que l'on sait des deux nouvelles mises en examen

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Deux semaines après le spectaculaire cambriolage du musée du Louvre, deux nouvelles personnes ont été mises en examen. La première est soupçonnée d'avoir fait partie du commando et la seconde est poursuivie pour complicité.

L'étau se ressere. Deux personnes, âgées de 37 ans et 38 ans, interpellées mercredi avec trois autres suspects dans l’enquête sur le casse du Louvre, ont été mises en examen, a communiqué la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, samedi 1er novembre. 

Le premier mis en cause, «connu de l’autorité judiciaire notamment pour des faits de vol», a été mis en examen pour «vols en bande organisée» et «association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime de vol en bande organisée». Il est incarcéré provisoirement en l’attente d’un débat différé «qui aura lieu dans les prochains jours», a précisé la magistrate.

Une mère de famille poursuivie pour complicité

La deuxième personne est une femme de 38 ans, mère de famille domiciliée à la Courneuve (Seine-Saint-Denis). La jeune femme a été mise en examen pour «complicité de vol commis en bande organisée» et «association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime de vol en bande organisée». Elle a été placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, conformément aux réquisitions du parquet. 

Interrogés pendant leur garde à vue, les deux suspects ont démenti leur implication dans le vol, dont le butin a été estimé à 88 millions d’euros. Les gardes à vue des trois autres personnes interpellées le 29 octobre ont quant à elles été levées. «Elle est effondrée et conteste farouchement les incriminations retenues contre elle à ce stade», a déclaré Me Adrien Sorrentino, avocat de cette mère de 38 ans. 

Les trois autres suspects remis en liberté 

Le parquet de Paris avait annoncé dans la matinée «des défèrements», parmi les cinq suspects interpellés mercredi dans le cadre de l'enquête hors norme concernant le vol de huit joyaux de la couronne de France.

Sur le même sujet Vol au Louvre : l'enquête administrative révèle une «sous-estimation chronique» des risques d'intrusion dans le musée, annonce Rachida Dati Lire

Les gardes à vue des trois autres personnes ont été levées et celles-ci ont donc été remises en liberté.«Dans ces affaires de grande criminalité, nous constatons que les vagues d'interpellation ressemblent davantage à des filets dérivants», ont déploré à l'AFP Mes Sofia Bougrine et Noémie Gorin, avocates d'un suspect relâché. Les bijoux volés restent eux introuvables.

LouvreFrancePolice

À suivre aussi

Vol au Louvre : deux suspects mis en examen et trois remis en liberté sur les cinq interpellés mercredi
Vol au Louvre : l'enquête administrative révèle une «sous-estimation chronique» des risques d'intrusion dans le musée, annonce Rachida Dati
«On est en proie à un tel niveau de grand banditisme, après le casse du Louvre, que dès lors que vous imaginez un nouveau projet, vous devez augmenter le budget sécurité», estime Matthieu Hocque

Ailleurs sur le web

Dernières actualités