Moselle : un jeune de 17 ans poignardé à mort, un adolescent de 15 ans placé en garde à vue

Un adolescent de 17 ans est mort dimanche, poignardé par un autre mineur de 15 ans, après une rixe au couteau à Neufchef, en Moselle. Une enquête du chef d'homicide volontaire a été ouverte.

Un drame en cette fin de week-end. Dimanche, un adolescent de 17 ans a été poignardé à mort à Neufchef, près d'Hayange, en Moselle, à la suite d'«une rixe qui a opposé deux mineurs», a annoncé Brice Partouche, le procureur de la République de Thionville, dans un communiqué diffusé ce lundi.

L'auteur présumé des faits, un «mineur de 15 ans», poursuit le procureur de la République de Thionville, a tout de suite été interpellé sur place. Il est accusé d'avoir porté «deux coups de couteau à la victime au niveau du thorax».

Une autopsie en cours

La gendarmerie a ouvert une enquête du «chef d'homicide volontaire», accompagnée d'une autopsie afin de déterminer les circonstances de ce drame.

«Les circonstances exactes des coups portés restent à éclaircir. Ils ont cependant eu lieu dans un jardin à proximité du domicile de la victime à la suite d’une rixe n’impliquant que les deux protagonistes identifiés», précise le procureur dans un communiqué.

Il ajoute aussi que «le contexte semble être celui d’un différend ayant pris de l’ampleur au cours des derniers mois».