«On n'a plus rien, on a bossé de 6h30 à 22h pendant une semaine» : le cri du cœur de cette fleuriste cambriolée dans le Nord

Une jeune fleuriste de Caudry (Nord) a lancé un appel à l’aide bouleversant sur les réseaux sociaux après que des cambrioleurs ont dérobé l’intégralité de ses recettes de la Toussaint, l’une des périodes les plus importantes de son commerce.

«Tout a été réduit à néant en 1 minute 30». Juliette, jeune fleuriste de Caudry (Nord) a publié sur les réseaux sociaux une vidéo bouleversante, après avoir été victime de malfrats qui ont dérobé à son domicile l’intégralité de sa recette, en plein week-end de la Toussaint, une période particulièrement importante pour sa boutique.

Les voleurs se sont introduits dans son appartement attenant à sa boutique pendant qu’elle travaillait et sont repartis avec la recette en chèques et en espèce. «Tout ça, ça a été réduit à néant en 1 minute 30 par des abrutis qui ne se rendent pas compte qu’ils peuvent détruire quelqu’un, et surtout détruite un commerce», déplore-t-elle, en larmes dans sa vidéo.

Pour sauver sa boutique, elle en appelle à la solidarité de ses clients, leur demandant de venir régler de nouveau les fleurs qu’ils ont achetées. «Ça fait une semaine qu’on se bat, qu’on travaille de 6h30 du matin à 22h le soir pour vous satisfaire, pour vous faire une Toussaint incroyable», souligne Juliette.

La détresse de la jeune fleuriste est d’autant plus grande qu’avant le vol de sa recette, elle avait subi des dégâts provoqués par la tempête Benjamin. «Le sort s’acharne (…) je n’ai plus de solution», confie-t-elle encore.

Son témoignage poignant a d’ores-et-déjà ému plusieurs commerçants de sa commune qui ont lancé des opérations pour lui venir en aide.