Ryanair : un important changement à prévoir pour tous les voyageurs ce mercredi

A partir de ce mercredi 12 novembre, les conditions d'accès à bord des avions de la compagnie aérienne Ryanair vont changer. Voici ce qu'il faut savoir.

C'est un changement d'attitude que vont devoir adopter les passagers de Ryanair. La première compagnie aérienne en Europe adopte les cartes d'embarquements 100% numériques et enterre définitivement leur version papier. Ainsi, lorsque vous réservez un billet sur le site de Ryanair, la carte d'embarquement numérique vous sera envoyée dans votre application lors de votre enregistrement en ligne. Elle sera disponible hors ligne dans l'application, a t-elle précisé sur son site.

Sur son site internet, la compagnie low-cost a également indiqué qu'environ 80% de ses 207 millions de passagers annuels utilisent déjà la version numérique de leur carte d'embarquement. Ce changement impactera néanmoins les 20% restants, soit plus de 40 millions de personnes.

Un passage au numérique sous grande tension

Ce changement au tout-numérique intervient dans un moment de grande tension entre la compagnie irlandaise et la France. En effet, Ryanair va quitter plusieurs aéroports régionaux français à l'été 2026, a annoncé le directeur commercial de la compagnie low-cost au magazine Challenges. «Nous quitterons plusieurs aéroports régionaux français cet été. Quand vous augmentez les impôts de 180%, cela rend ces aéroports non viables pour nous».

Cette stratégie ne se limite pas qu'à la France. En 2025, Ryanair avait également réduit son offre en Allemagne, en Espagne, en Autriche, en Estonie et en Lettonie.