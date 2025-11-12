Mercosur : en l’état, l’accord entre l'UE et le bloc sud-américain «recueillera un non très ferme de la France», affirme Emmanuel Macron aux agriculteurs

La ministre de l’Agriculture Annie Genevard a indiqué, ce mercredi 12 novembre, que le président de la République a confirmé aux agriculteurs qu’en l’état actuel, le projet d'accord sur le Mercosur «recueillera un non très ferme de la France».

Une opposition française. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a confirmé, ce mercredi 12 novembre, qu'au cours d'une réunion avec une délégation d'agriculteurs à Toulouse (Haute-Garonne), Emmanuel Macron s'est montré hostile à l'accord du Mercosur.

Le président de la République «a été extrêmement clair» et a confirmé aux agriculteurs présents qu'en l'état actuel des choses, le projet d'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur «recueillera un non très ferme de la France».

En l'absence de clause de sauvegarde, de «mesures miroirs» ou encore de «contrôles aux frontières», «la France ne peut pas valider à ce stade le projet d'accord avec les pays sud-américains du Mercosur parce que ce projet d'accord ne protège pas les intérêts de nos agriculteurs», a précisé la ministre au sortir de cet entretien.

Dans les tiroirs depuis l’an 2000, l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur (Argentine, Brésil, Bolivie, Paraguay et Uruguay) est toujours en négociation. Un accord a été finalisé à la fin de l’année 2024 et plusieurs pays de l’UE et la Commission européenne poussent pour que ce dernier soit adopté d’ici à la fin de l’année 2025.