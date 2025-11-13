13-Novembre : les cloches de Notre-Dame de Paris et des églises de la capitale sonneront ce soir

Afin de commémorer les attentats terroristes qui ont meurtri le pays dix ans plus tôt, le bourdon de toutes les églises sonnera vers 18h à Paris. Une façon de rappeler la mémoire des 132 personnes tuées ce jour-là.

Paris se recueille. Pour rendre hommage aux victimes des attentats du 13-Novembre, les cloches de Notre-Dame et des églises parisiennes sonneront dans la soirée, précisément entre 17h57 et 18h02. «Ce soir, les cloches de toutes les églises de Paris sonneront pour nous inviter à nous unir, tous ensemble, dans cette même prière», a annoncé l’archevêque de Paris Monseigneur Ulrich dans un message aux Parisiens.

Message aux Parisiens : 13 novembre 2015 – 13 novembre 2025 ⚫



Il y a dix ans, notre ville était brutalement endeuillée par la mort de 130 innocents.



Pour beaucoup d’entre nous, le souvenir du #13novembre 2015 est, encore aujourd’hui, celui d’une longue nuit d’angoisse ;… pic.twitter.com/ld53cPwoOK — Mgr Laurent Ulrich (@MgrUlrich) November 13, 2025

Dix ans plus tôt, une série de fusillades perpétrées à Paris et dans sa périphérie par trois commandos islamistes et revendiquées par l’organisation terroriste Daesh plongeait la France dans le deuil. «Il y a dix ans, notre ville était brutalement endeuillée par la mort de 130 innocents», a rappelé l’archevêque de Paris Mgr Ulrich dans un message aux Parisiens. «Pour beaucoup d’entre nous, le souvenir du 13 novembre 2015 est, encore aujourd’hui, celui d’une longue nuit d’angoisse». Et de souligner sa «sidération face à l’intensité du mal».

Une journée d'hommages aux victimes

Pour commémorer ce drame, une journée d'hommages aux victimes est organisée ce jeudi à Paris et au Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Un jardin mémoriel situé place Saint-Gervais, juste derrière l’Hôtel de Ville, sera inauguré par Emmanuel Macron dans la soirée. C’est pourquoi les cloches des églises environnantes ne sonneront pas, afin de «ne pas perturber la cérémonie».

Dans toute la France, les différents diocèses ont prévu de célébrer plusieurs messes et veillées de prières à cette même intention. «Dix ans plus tard, nous continuons inlassablement de porter dans notre prière au Seigneur ceux qui ont quitté cette vie le 13 novembre 2015, ainsi que leurs proches, ceux qui ont survécu à cette nuit et qui demeurent blessés, marqués, meurtris», a souligné Mgr Ulrich.

L’archevêque de Paris a invité tous ceux qui le souhaitent à «manifester leur communion et leur prière en allumant une bougie à leur fenêtre». En faisant 132 morts et plus de 350 blessés, les attentats jihadistes du 13 novembre ont profondément marqué le pays.