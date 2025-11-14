Shein : l'ouverture des 5 magasins en région est reportée, sans nouvelle date

Le propriétaire du BHV Marais à Paris, Frederic Merlin, a annoncé ce vendredi que les ouvertures des magasins Shein dans 5 BHV prévues à Angers, Limoges, Dijon, Reims et Grenoble sont reportées. «Il faut qu'on adapte l'offre», a-t-il avancé alors que les avis sur le magasin parisien sont plus que mitigés.

Un report pour une meilleure offre ? C'est l'argument donné ce vendredi par Frederic Merlin. Le président de la Société des Grands Magasins (SGM) et propriétaire du BHV Marais, a annoncé sur BFMTV que les ouvertures des magasins Shein dans 5 BHV prévues en région seraient décalées, sans donner de nouvelle date.

«On a un flux monstrueux dans notre magasin. Il faut que nos équipes soient capables de gérer ce flux. Il faut qu’on adapte l’offre, il faut qu’on adapte la politique de prix. C’est pour ça que nous allons sans doute décaler de quelques jours ou de quelques semaines nos ouvertures en province», a-t-il déclaré, ne souhaitant pas connaitre le même désaveu qu'avaient manifesté les clients parisiens. En effet, beaucoup avaient estimé que les prix pratiqués étaient trop élevés par rapport à l'offre proposée habituellement sur le site en ligne.

Aucune nouvelle date pour Dijon ou Reims

Après être arrivé en grande pompe au BHV Paris le 5 novembre, le géant chinois devait s'installer le 18 novembre à Dijon (Côte-d’Or) et Reims (Marne) et le 21 novembre à Grenoble (Isère), et début décembre à Angers (Maine-et-Loire) et Limoges (Haute-Vienne).

«Nos magasins Shein en province sont sans doute trop petits. Nous avons peur de frustrer le client, parce que nous voulons absolument apprendre de nos démarrages au BHV et pouvoir essayer de faire mieux pour satisfaire encore mieux nos clients», a expliqué Frédéric Merlin. «C’est un report pour faire mieux. On travaille avec Shein à des commandes plus adaptées, on travaille avec Shein à des espaces sans doute un peu plus importants, et j’assume complètement ce partenariat», a encore affirmé le dirigeant.

Shein reste sous le coup de plusieurs procédures judiciaires, dont une de suspension en France. L’audience se tiendra le 26 novembre au tribunal de Paris. Pour rappel, Matignon avait donné le 5 novembre 48 heures à Shein pour se mettre en conformité avec la loi française après la découverte sur son site de poupées sexuelles d’apparence enfantine et d’armes de catégorie A.