Météo : chute des températures, averses... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?

Alors que la semaine passée, la France profitait de températures printanières avec parfois 20 °C au compteur, ces prochains jours s'annoncent bien plus frais, surtout sur la moitié nord du pays qui ne verra pas les 10 °C à partir de mercredi.

La capitale ne dépassera pas les 9 °C cette semaine. Preuve de la chute drastique des températures prévue ces prochains jours. Si le week-end s'annonce mouvementé avec des risques d'orages, d'inondations et même d'avalanches dans les Alpes, le lundi 17 novembre devrait lancer la semaine sur une pente plus apaisée, annonce Météo-France.

Notamment dans le sud-est du pays, où le mercure se fera davantage ressentir, puisque les nuages ne seront tout simplement pas invités. Le soleil sera accompagné de températures de saison, avec 16 °C à Marseille et même 18 °C à Nice, soit la maximale de la semaine.

Météo du lundi 17 novembre après-midi (Météo-France)

Ce lundi sera le jour le plus chaud de la semaine. Dans le reste du pays, il fera aux alentours des 10 °C, mais quelques gouttes de pluie sont attendues à Nantes, Strasbourg ou encore Lyon.

Mardi 18 novembre sera la journée la moins pluvieuse de cette 48e semaine de l'année. Hormis dans le Nord et le Finistère, où une faible pluie est annoncée, le reste de l'Hexagone pourra sortir sans être mouillé, bien qu'il faudra penser à se couvrir. Côté températures, la moitié nord du pays oscillera aux alentours des 7 °C, voire 8 °C, alors que dans la partie sud, ce sera davantage hétérogène, avec par exemple 6 °C attendu à Aurillac, 10 °C à Biarritz ou même 15 °C à Ajaccio.

Météo du mardi 18 novembre après-midi (Météo-France)

Retour de la pluie et températures plus fraîches

Mercredi 19 novembre marquera un léger tournant dans cette semaine. En matinée, il fera plus frais, mais, surtout, la pluie traversera une majeure partie de la France, notamment du sud-ouest au nord-est. Le temps se couvrira davantage l'après-midi, notamment dans le sud-est. Des gouttes devraient également tomber en Bretagne, Normandie et Hauts-de-France.

Météo du mercredi 19 novembre après-midi (Météo-France)

Dans la nuit de mercredi à jeudi, de la neige est annoncée près des Alpes et des Vosges. Elle persistera dans la journée du jeudi 20 novembre. Les degrés s'envoleront et les averses toucheront l'intégralité de la France.

Une conséquence directe sur les températures. La minimale est attendue à Bourg-Saint-Maurice et Aurillac (1 °C), Nice obtiendra la maximale (13 °C). De manière générale, il fera entre 4 et 7 °C.

Météo du jeudi 20 novembre après-midi (Météo-France)

Bonne nouvelle pour clôturer la semaine. Le soleil devrait réussir à se frayer un chemin vendredi 21 novembre.

Parisiens, Lillois, Rochelais ou encore Messins, pourront profiter de ces rares éclaircies, bien qu'il fera, encore une fois, très frais (entre 0 et 12 °C).

Météo du vendredi 21 novembre après-midi (Météo-France)

Près des Alpes, la neige continuera de tomber et dans la nuit on atteindra même la minimale de la semaine, avec -3 °C à Bourg-Saint-Maurice.