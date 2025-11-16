Paris : les illuminations des Champs-Elysées ont été dévoilées ce dimanche

Les Champs-Élysées ont été illuminés, ce dimanche 16 novembre, en présence de Léa Seydoux, du président du comité des Champs, Marc-Antoine Jamet, et de la maire de Paris Anne Hidalgo.

Un spectacle, puis la lumière. Cette nouvelle édition des illuminations des Champs-Élysées a été lancée ce dimanche 16 novembre, avec la traditionnelle présence d'une personnalité publique adorée des Français.

Pour cette édition des festivités, l'actrice Léa Seydoux a ouvert le bal. Elle a été aux premières loges pour assister au tout premier spectacle lumineux que Marc-Antoine Jamet avait promis inédit.

Retour sur la cérémonie des #Illuminations2025 💫

L’ambiance est à la fête, petits et grand réunis sur les #ChampsÉlysées#ComitéChampsÉlyséespic.twitter.com/vjffrFYqvC — Avenue des Champs-Élysées (@AvChampsElysees) November 16, 2025

Thierry Reboul, directeur artistique et publicitaire de Paris 2024, a apporté son art de la mise en scène pour faire vivre un moment qui a été «hors du temps» selon certains spectateurs sur place.

[#Illuminations2026]

La Tour Eiffel répond à l’Avenue et le Boléro de Ravel se fait entendre… Un murmure avant la symphonie 🎤💫#ComitéChampsÉlysées#ChampsÉlysée#TourEiffelpic.twitter.com/n3q4OCCqzr — Avenue des Champs-Élysées (@AvChampsElysees) November 16, 2025

Il a été accompagné par Thomas Dechandon, designer lumière, qui a imaginé les cascades de lumière qui ont envahi les Champs-Élysées. Ce spectacle hors norme a été mis en musique par Victor Le Masne. Charlotte Cardin a, elle, chanté sur la plus belle avenue du monde son tout dernier titre «Tant pis pour elle».

Les décorations orneront 400 arbres du 16 novembre au 4 janvier 2026 et scintilleront au quotidien dès 17h, jusqu'à minuit, ou 1h du matin les vendredis et samedis. Ces illuminations correspondent à «la consommation de 2 foyers moyens français à l'année», des chiffres en baisse depuis l'utilisation de guirlandes LED, a précisé le président du comité.