Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Paris : les illuminations des Champs-Elysées ont été dévoilées ce dimanche

Cette nouvelle édition des illuminations des Champs-Élysées a été lancée ce dimanche 16 novembre, avec la traditionnelle présence d'une personnalité publique adorée des Français. [REUTERS/Stephanie Lecocq]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les Champs-Élysées ont été illuminés, ce dimanche 16 novembre, en présence de Léa Seydoux, du président du comité des Champs, Marc-Antoine Jamet, et de la maire de Paris Anne Hidalgo.

Un spectacle, puis la lumière. Cette nouvelle édition des illuminations des Champs-Élysées a été lancée ce dimanche 16 novembre, avec la traditionnelle présence d'une personnalité publique adorée des Français. 

Pour cette édition des festivités, l'actrice Léa Seydoux a ouvert le bal. Elle a été aux premières loges pour assister au tout premier spectacle lumineux que Marc-Antoine Jamet avait promis inédit.

Thierry Reboul, directeur artistique et publicitaire de Paris 2024, a apporté son art de la mise en scène pour faire vivre un moment qui a été «hors du temps» selon certains spectateurs sur place. 

Il a été accompagné par Thomas Dechandon, designer lumière, qui a imaginé les cascades de lumière qui ont envahi les Champs-Élysées. Ce spectacle hors norme a été mis en musique par Victor Le Masne. Charlotte Cardin a, elle, chanté sur la plus belle avenue du monde son tout dernier titre «Tant pis pour elle».

Sur le même sujet «Une première historique pour la capitale» : pourquoi des milliers d'animaux vont-ils parader sur les Champs-Élysées ce dimanche ?  Lire

Les décorations orneront 400 arbres du 16 novembre au 4 janvier 2026 et scintilleront au quotidien dès 17h, jusqu'à minuit, ou 1h du matin les vendredis et samedis. Ces illuminations correspondent à «la consommation de 2 foyers moyens français à l'année», des chiffres en baisse depuis l'utilisation de guirlandes LED, a précisé le président du comité. 

ParisChamps-Elyséesilluminations

À suivre aussi

Tentative de meurtre sur l'opposant algérien Hichem Aboud en 2025 : quatre jeunes écroués à Paris
33 °C à Paris, 34 °C à Bordeaux... Où fera-t-il le plus chaud ce dimanche en France ?
JO-2030 : Laurent Wauquiez s'oppose au hockey masculin à Paris

Ailleurs sur le web

Dernières actualités