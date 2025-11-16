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«Pour beaucoup de chrétiens, exercer sa foi, c’est mourir, subir des pressions et des tortures», estime Jean-Christophe Gallien

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Pour beaucoup de chrétiens, exercer sa foi, c’est mourir, subir des pressions et des tortures», a souligné le politologue Jean-Christophe Gallien alors que Notre-Dame de Paris, le Sacré Cœur mais aussi l'obélisque de la Concorde et le Pont-Neuf s'illumineront en rouge mercredi, comme de nombreux autres édifices dans le monde, pour «alerter l'opinion» sur les chrétiens persécutés.

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