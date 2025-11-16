«Pour beaucoup de chrétiens, exercer sa foi, c’est mourir, subir des pressions et des tortures», a souligné le politologue Jean-Christophe Gallien alors que Notre-Dame de Paris, le Sacré Cœur mais aussi l'obélisque de la Concorde et le Pont-Neuf s'illumineront en rouge mercredi, comme de nombreux autres édifices dans le monde, pour «alerter l'opinion» sur les chrétiens persécutés.
«Pour beaucoup de chrétiens, exercer sa foi, c’est mourir, subir des pressions et des tortures», estime Jean-Christophe Gallien
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le