Refus de Shein d’être auditionné à l’Assemblée nationale : le député Romain Eskenazi dénonce une situation «inacceptable»

Shein ne sera pas auditionné ce mardi 18 novembre par les députés de la mission d’information sur les contrôles des produits importés et la concurrence déloyale. «Un refus inacceptable» de la part du géant chinois de la fast-fashion aux yeux du député socialiste Romain Eskenazi, président de cette mission.

«Le Parlement ne lâchera rien». Face au refus de Shein de se présenter devant les députés de la mission d’information sur les contrôles des produits importés et la concurrence déloyale, le président de cette dernière, Romain Eskenazi, député socialiste, a dénoncé «une politique de l’autruche» de la part de l’entreprise chinoise.

«Je dénonce avec la plus grande fermeté le refus de Shein de se présenter devant les députés, alors même que l’entreprise est impliquée dans des enquêtes pénales d’une gravité exceptionnelle», a ainsi déclaré le socialiste dans un communiqué, déplorant que «Shein se place au-dessus du contrôle parlementaire» avec ce «refus inacceptable».

Romain Eskenazi a ainsi détaillé que le géant chinois avait indiqué qu’il «"préfère" ne pas se présenter au motif de démarches judiciaires en cours». Une excuse invalide aux yeux du président de la mission d’information qui a estimé que Shein tentait de gagner du temps pour ne pas répondre publiquement.

Une convocation le 26 novembre prochain

Toutefois, ce refus ne freinera pas la mission du député de la 7e circonscription du Val-d’Oise, qui a indiqué que la présidente de la Commission du développement durable, Sandrine Le Feur, allait «convoquer Shein le mercredi 26 novembre à 9h30».

Cette fois-ci, si l’entreprise refuse de se présenter devant les députés, elle s’exposera à une amende de 7.500 euros. Par ailleurs, Romain Eskenazi a indiqué que «cette convocation par la Commission permanente de l’Assemblée nationale sera publique et filmée par les services de l’Assemblée».

«Nous ne pouvons accepter qu’une plateforme réalisant des milliards de chiffre d’affaires, sans payer d’impôt en France, en vendant certains produits en toute illégalité pratique la politique de l’autruche (…) Aucune multinationale, aussi puissante soit-elle, ne doit pouvoir échapper au contrôle républicain», a-t-il martelé.

Pour rappel, Shein est au cœur de plusieurs enquêtes de l’Office des mineurs (Ofmin), notamment en raison de la présence de poupées sexuelles pédopornographiques en vente sur sa plate-forme mais également d’armes de catégorie A.