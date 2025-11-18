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Laurent Nuñez sur l'assassinat à Marseille : «C'est un point de bascule, un crime d'intimidation»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez est revenu sur l'assassinat d'un autre frère d'Amine Kessaci, Mehdi Kessaci, tué la semaine dernière à Marseille (Bouches-du-Rhône). «C'est un point de bascule, un crime d'intimidation», a-t-il dénoncé.  

A la sortie d’une réunion sur le narcotrafic, notamment sur la situation à Marseille, Laurent Nuñez est revenu sur l’assassinat de Mehdi Kessaci, frère du militant écologiste Amine Kessaci, tué jeudi dernier dans la cité phocéenne. Le ministre de l’Intérieur a dénoncé «un crime d’intimidation» qui constitue selon lui «un point de bascule». 

Lors de sa prise de parole, le ministre de l’Intérieur s’est félicité de l’action «très efficace» du gouvernement à Marseille, qui porte «des coups très durs au trafic». «Les trafiquants sont de plus en plus à cran», a-t-il ajouté. 

Un déplacement prévu jeudi 

Dénonçant «les mafias marseillaises», le ministre de l'Intérieur a ajouté qu'il se rendrait, avec le ministre de la Justice Gérald Darmanin, dès ce jeudi à Marseille à la demande d'Emmanuel Macron, qui leur a enjoint «d'amplifier» la lutte contre les narcotrafiquants. 

Sur le même sujet L'édito de Laurence Ferrari : «Ce n'est pas encore la mexicanisation du pays mais le narcotrafic fait peser une vraie menace sur nos vies» Lire

Le chef de l'Etat réunira de nouveau les acteurs de la lutte contre les trafics de drogue «mi-décembre» à l'Elysée puis se «rendra lui-même sur place à Marseille"» a complété Laurent Nuñez.

MarseilleCrimesassassinat

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