Narcotrafic : «les maires sont démunis et désarmés», déplore Fabien Roussel

Alors qu’Emmanuel Macron convoque ce mardi une réunion au sommet sur le narcotrafic, le Secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel a dénoncé «le manque de moyens» octroyés aux maires pour lutter contre le trafic de drogue.

«Dans certains territoires, la République a perdu». Ce mardi, Fabien Roussel a reconnu la montée du narcotrafic en France, compliquant fortement le travail des municipalités. Invité sur RTL, le Secrétaire national du Parti communiste a considéré que les maires étaient aujourd’hui «démunis et désarmés» face au trafic de drogue.

Reconnaissant «les efforts des policiers et des juges», le maire de Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, a déploré la présence de «points de deal devenus des zones de non-droit» dans de nombreuses communes. Pour lutter contre le narcotrafic, Fabien Roussel a ainsi dénoncé «le manque de moyens dans l’application des peines», appelant à «armer les polices municipales, là où c’est nécessaire».

Une réunion sur le narcotrafic à l’Élysée

Emmanuel Macron a convoqué ce mardi à l’Elysée une réunion «sur la mise en œuvre de la loi narcotrafic». Au-delà du chef du gouvernement Sébastien Lecornu, les ministres Gérald Darmanin (Justice), Laurent Nuñez (Intérieur), Jean-Noël Barrot (Affaires étrangères) et Amélie de Montchalin (Comptes publics), ainsi que le procureur de Marseille Nicolas Bessone seront également autour de la table.

«Un point à l'ordre de jour sera spécifiquement consacré à la situation à Marseille», a déclaré l’Elysée ce lundi. Jeudi, le frère du militant écologiste Amine Kessaci, engagé dans la lutte contre le narcobanditisme, a été abattu par balle dans la cité phocéenne. Le procureur Nicolas Bessone n'a pas exclu un assassinat d'avertissement.

Promulguée en juin dernier, la «loi narcotrafic» prévoit notamment l’installation du parquet national anticriminalité organisée (Pnaco), qui verra officiellement le jour le 1er janvier 2026. Ce nouveau parquet sera compétent sur les dossiers les plus graves et complexes en matière de crime organisé, sur le modèle du parquet national antiterroriste (Pnat) et du parquet national financier (PNF).