Vente aux enchères : une machine Enigma et une pendule astronomique à sphère mouvante d'époque Louis XV vendues chez Christie’s

Mardi 18 novembre, une vente aux enchères d’exception s'est tenue à Paris chez Christie’s, référence internationale du marché de l’art. Parmi les pièces phares figuraient une machine électronique de chiffrement datant de la Seconde Guerre mondiale, l’une des plus rares et des plus difficiles à décrypter.

Objet entouré de mystère et emblématique du régime nazi, la machine à chiffrer allemande Enigma M4 a été mise en vente mardi. Utilisée pour encoder les communications de la flotte sous-marine allemande, elle était estimée à plus de 200.000 euros, et a finalement trouvé preneur pour un montant de 482.600 euros.

Son importance historique est considérable. À l’automne 1941, alors que Karl Dönitz, chef de la flotte allemande, s’inquiétait de la vulnérabilité de ses transmissions face aux interceptions alliées, la société Heimsoeth & Rinke une version renforcée de la machine : l’Enigma M4.

«L’utilisation de quatre rotors au lieu de trois, et la possibilité pour l’opérateur de les choisir parmi un ensemble de huit rotors interchangeables, combinée à des procédures d’exploitation plus strictes, conféra à l’Enigma M4 un niveau de chiffrement bien plus élevé. Pendant dix mois — une longue période en temps de guerre — le M4 résista aux tentatives de décryptage pourtant jusque-là fructueuses des décrypteurs alliés», a expliqué Christie’s dans son communiqué.

Les Alliés ont redoublé alors d’efforts pour percer les secrets de la M4. Toujours selon Christie’s : «Les efforts des Alliés pour casser le M4, sous la direction d’Alan Turing et Joe Desch, ont conduit au développement du premier ordinateur programmable».

Une riche semaine pour la société d'enchères britannique

Mais la vente ne se limitait pas à l’Enigma. Parmi les lots proposés figuraient également une aiguière symbolisant le vin, une paire de vases montés d’époque Louis XVI, des pièces venues de Chine, dont une table d’autel en laque incisée à fond orange, ainsi que des objets de l’Égypte antique, notamment un sarcophage de la Basse Époque.

Autre moment fort attendu, la mise en vente d’une pendule astronomique à sphère mouvante d’époque Louis XV, conçue par l’horloger Jacques Thomas Castel en 1763. Dotée d’un cadran horaire ajouré et d’un cadran calendaire, cette pièce d’exception, estimée entre 400.000 et 600.000 euros, a finalement été adjugée pour 444.500 euros.

Ce mercredi 19 novembre, Christie’s devait également proposer l’un des neuf exemplaires existants de la Pascaline. Inventée en 1642 par Blaise Pascal, cette machine est considérée comme la première calculatrice mécanique au monde. Estimée entre 2 et 3 millions d’euros, sa vente a finalement été annulée après la levée de bouclier contre la possibilité de voir partir à l'étranger ce trésor, et l'interdiction par le tribunal administratif d'une sortie du territoire national.