Budget 2026 : qui est Harold Huwart, le seul député à avoir voté en faveur du texte ?

Le budget de l'État pour 2026 a été rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture à la quasi-unanimité cette nuit. Un seul député, Harold Huwart, a voté pour. Un choix largement assumé par le député Liot.

«Je vais voter pour», avait annoncé le député du groupe centriste Liot (Libertés, indépendant, outre-mer et territoire) Harold Huwart. «Je veux un budget pour la France. Je ne comprends pas par quelle logique vous arrivez à trouver une majorité sur chaque article et une unanimité contre le texte (...) C'est inouï, inédit. Heureusement que le ridicule ne tue pas, on aurait 577 morts à déplorer», avait-t-il raillé.

Promesse tenue. Ce dernier a bien été le seul à voter pour le budget (404 ont voté contre, et 84 se sont abstenus). Aucun autre député ne l'a imité dans sa démarche.

Sur les coups de 1h45 dans la nuit de vendredi 21 à samedi 22 novembre, l’Assemblée nationale devait voter la première partie du budget 2026. Un seul petit point bleu est apparu sur l’écran, celui du député centriste.

Fils d'homme politique

Élu député dans la 3e circonscription d’Eure-et-Loir en juillet 2024, Harold Huwart, 43 ans, connaît bien le monde de la politique. Son père, François Huwart, a été maire de Nogent-le-Rotrou et secrétaire d’État dans le gouvernement de Lionel Jospin. Soucieux de suivre les traces de son paternel, Harold Huwart a débuté sa carrière politique au niveau local et régional.

D'abord élu conseiller régional du Centre-Val de Loire en 2015, il a succédé à son père à la mairie de Nogent-le-Rotrou en juillet 2020. Et ce jusqu'à son élection à l'Assemblée nationale.

Il est aussi devenu vice-président du conseil régional chargé du développement économique de juillet 2021 à août 2024.

Favorable à un rassemblement des gauches modérées

Du point de vue politique, Harold Huwart opte pour un positionnement indépendant. En octobre 2024, il s'était joint à un groupe se revendiquant de la «droite sociale».

D'un autre côté, le député s’est réjoui de voir l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve et le leader de Place publique Raphaël Glucksmann côte à côte dimanche dernier à Pontoise en vue de l’élection présidentielle de 2027.