Sondage : 81% des Français jugent qu’il faut sanctionner plus durement les consommateurs pour lutter contre le trafic de drogue

Alors que le gouvernement entend accentuer sa lutte contre le narcotrafic, un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD révèle, ce samedi, que 81% des Français considèrent qu’il faut sanctionner plus durement les consommateurs pour combattre le trafic de drogue.

Un combat qui doit s’étendre à toutes les échelles. A la suite de l’assassinat de Mehdi Kessaci, frère du militant antidrogue Amine, à Marseille le 13 novembre dernier, le gouvernement a souhaité intensifier sa lutte contre le narcotrafic. Selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce samedi, 81% des Français jugent qu’il faut sanctionner plus durement les consommateurs pour lutter contre le trafic de drogue. Un chiffre en hausse de 4 points par rapport à une enquête similaire diffusée en octobre 2024.

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Actuellement, selon le code de Santé publique, l’usage de drogue, qu’il s’agisse de cannabis, d’ecstasy, de cocaïne ou toute autre substance psychoactive illicite, est un délit puni d’une peine maximale de 1 an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende. Depuis 2019, en vertu de l’article L.3421-1 du code de la santé publique, l’usage illicite de stupéfiants peut donner lieu à une amende forfaitaire de 200 euros, délivrée immédiatement par les forces de l’ordre.

Dans le détail, 78% des hommes et 84% des femmes sont favorables au durcissement des peines contre les consommateurs. Du côté de l’âge des personnes sondées, les 18-24 ans sont les plus nombreux à penser qu’il faut pénaliser davantage les consommateurs (96%), devant les 65 ans et plus (87%) et les moins de 35 ans (85%). A noter que les inactifs sont davantage favorables à un renforcement de la réponse pénale contre les consommateurs (84%), devant les CSP- qui représentent les catégories socioprofessionnelles les moins favorisées (82%) et les CSP+ (77%).

La classe politique unanime

Le durcissement des sanctions est davantage plébiscité du côté des électeurs proches des idées du Rassemblement national et de Reconquête (94%). Cinq points de plus que les sympathisants des Républicains (89%). Du côté de Renaissance, le parti présidentiel, ils sont 81% a souhaité que les consommateurs de drogue soient plus fortement punis.

Bien que majoritairement favorables, les électeurs de gauche sont plus partagés quant à cette hypothèse. En effet, 73% des Français proches du Parti socialiste, 60% de La France insoumise et 57% des Écologistes pensent qu’il faut sanctionner plus durement les consommateurs pour lutter contre le trafic de drogue.

Depuis l’assassinat de Mehdi Kessaci, Emmanuel Macron a convoqué plusieurs de ses ministres, leur demandant d’accentuer la lutte contre le trafic de drogue, notamment à Marseille, ainsi que la «mise en œuvre» et «la montée en puissance» de la loi narcotrafic. Promulguée en juin dernier, celle-ci prévoit notamment l’installation du parquet national anticriminalité organisé (Pnaco) qui sera officiellement créé le 1er janvier prochain.

Lors d’un déplacement à Marseille ce jeudi, les ministres Gérald Darmanin (Justice) et Laurent Nuñez (Intérieur) ont promis de nouveaux renforts, notamment de magistrats ou greffiers, sans détail chiffré. Après une rencontre avec magistrats et enquêteurs, Gérald Darmanin a estimé que la «menace» du narcotrafic était «au moins équivalente à celle du terrorisme sur le territoire national». En écho aux déclarations d'Emmanuel Macron qui a appelé à adopter face au narcotrafic la même approche que contre «le terrorisme».

* Sondage réalisé les 20 et 21 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.