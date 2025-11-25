Narcotrafic : quand le débat sur la lutte contre le trafic de drogue pourrait-il avoir lieu au Parlement ?

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a accepté le 20 novembre dernier l’organisation au Parlement d’un débat sur la lutte contre le narcotrafic. Demandé par de nombreux élus, cet échange devrait avoir lieu au courant du mois de décembre.

La question du trafic de drogue s’empare du Parlement. Le 20 novembre dernier, Sébastien Lecornu acceptait la demande des députés socialistes d’organiser un débat sur le lutte contre le narcotrafic au Parlement. Une mesure rendue possible par l’article 50-1 de la Constitution, qui permet au gouvernement, «de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire» de faire «une déclaration, parfois suivi d’un vote, sur un sujet déterminé».

Cet échange devrait ainsi se dérouler le 17 décembre prochain, a appris auprès de plusieurs sources parlementaires. La question de la lutte contre le narcotrafic a pris de l’ampleur à la suite de l’assassinat de Mehdi Kessaci, le 13 novembre dernier à Marseille. Un «crime d’intimidation» selon le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, qui a poussé Amine Kessaci, militant antidrogue, frère de Mehdi, a demandé aux politiques à prendre le sujet du trafic de drogue encore plus au sérieux.

«Il faut que ça s'arrête», a lancé samedi à Marseille Ouassila Benhamdi, doublement endeuillée par les assassinats de ses fils, Mehdi Kessaci et Brahim, cinq ans plus tôt.

Le gouvernement promet des renforts

Le 20 novembre dernier, lors d’un déplacement à Marseille, les ministres de la Justice et de l’Intérieur ont promis de nouveaux renforts, notamment de magistrats ou greffiers sans détail chiffré. Ils ont mis en avant la loi contre le narcotrafic votée en juin avec notamment la mise en place en janvier d'un parquet spécialisé, le Pnaco, sur le modèle du parquet national anti-terroriste.

Après une rencontre avec magistrats et enquêteurs, Gérald Darmanin a estimé que la «menace» du narcotrafic était «au moins équivalente à celle du terrorisme sur le territoire national». En écho aux déclarations d'Emmanuel Macron qui a appelé à adopter face au trafic de drogue la même approche que contre «le terrorisme».